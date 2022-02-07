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Загроза військової атаки РФ і Білорусі на Україну: Лукашенко образив Зеленського і назвав Путіна другом

7 лютого 2022, 14:26

Лукашенко стверджує, що без експорту електроенергії з Білорусі, в Україні, мовляв, "впала б вся система".

Лукашенко
Лукашенко припутився різкої образи на адресу президента Зеленського, назвавши його, мовляв,"безмозким" / Reuters

Невизнаний керівник Білорусі Олександр Лукашенко назвав президента України Володимира Зеленського, мовляв, "безмозким" і вважає, що Захід намагається нав'язати українському гаранту риторику про напад Москви та Мінська на Київ. За його словами, українсько-білоруські економічні відносини продовжують діяти нібито на прохання Путіна, який є для Лукашенка другом. При цьому Білорусь має намір і надалі продовжувати економічні відносини з Україною, тоді як без електроенергії з РБ мовляв "звалилася б вся система".

У інтерв'ю Соловйов Live він заявив про те, що Зеленський нібито "безголовий", а Захід намагається нав'язати Україні риторику про можливий військовий напад Росії та Білорусі.

"І навіть Зеленський, вибач мене, перший раз скажу, - безголовий. Хоча я не очікував, що він так поводитиметься. Він уже почав кричати: ні-ні, війни не буде, війні немає і тому подібне... Вони вже його зараз в "стійло" намагаються загнати, щоб він казав, що війна буде, ми нападемо та інше", - сказав Лукашенко.

При цьому, він стверджує, що економічні відносини Києва і Мінська досі не припинені нібито на прохання президента РФ Путіна, який є другом Лукашенка.

"На прохання вашого президента і мого друга (Путіна), щоб ви знали", - каже самопроголошений білоруський глава держави.

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Втім, він також розповів про те, що товарообіг між Білоруссю та Україною минулого року склав близько 7 мільярдів доларів. Київ став другим торговим партнером Мінська у 2021 році.

"Я ж не журналіст. Я ж президент. І взагалі, я людина така: воювати – так воювати, якщо це потрібно; працювати – так працювати в різних режимах. Тому ви не думайте, що я буду дивитимуся крізь пальці на все те, що вони створили... Білорусь в цілому до них добре ставилася. Ми з ними наторгували в минулому році, уявляєте, скільки - це другий партнер в торгівлі за минулий рік, майже $7 млрд", - сказав Лукашенко.читайте також"Рознесемо Київ ракетами": пропагандисти Лукашенка загрожують українцям війною

Також він підкреслив, що Білорусь буде і надалі співпрацювати з Україною, оскільки це, мовляв "допомога звичайним людям, українцям", а в українській державі без білоруських постачань електроенергії, мовляв, "впала б вся система".

Заяви Лукашенка про Україну

Самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко зробив й низку інших заяв під час інтерв'ю з Соловйовим. Зокрема, він вважає, що Україна нібито вже за 15 років вступить до Союзної держави Росії та Білорусі. При цьому він бачить і інші країни в цьому об'єднанні.

Також він вважає, що війна між Росією, Білоруссю та Україною нібито може тривати декілька днів, тому що "нікому буде воювати".

Крім того Лукашенко пригрозив, що якщо Київ піде на нібито силовий сценарій щодо звільнення окупованого Донбасу, армія Білорусі "відповість" Україні разом з російськими збройними силами.

Лукашенко не виключив і ядерного удару по Україні у разі загострення відносин Росії і Заходу.

Глава РБ образив президента України Володимира Зеленського. За його словами, український глава держави нібито є безвольною людиною.

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