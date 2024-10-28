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Горять яскравіше за зірки: БпЛА атакували кілька важливих спиртзаводів у РФ

Руслана Заклінська
28 жовтня 2024, 09:33
139
У Воронезькій області РФ під удар безпілотників потрапили два спиртові заводи – в Аннинському та Новохоперському районах.
Горять яскравіше за зірки: БпЛА атакували кілька важливих спиртзаводів у РФ
На Росії палають спиртзаводи / Колаж: Главред, фото: сркіншот з відео

Коротко про атаку:

  • Невідомі безпілотники атакували спиртзаводи в РФ
  • На заводі "Етанол-спирт" спалахнула масштабна пожежа
  • РФ виробляє на цих заводах ракетне, авіаційне паливо та вибухові речовини

У ніч на 28 жовтня безпілотники завдали ударів по кількох промислових об'єктах у Воронезькій області РФ. Найбільше постраждало підприємство "Етанол-спирт" - один із ключових заводів регіону, на якому виробляють ракетне паливо. Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, місцевий губернатор Олександр Гусєв, а також російські Telegram-канали.

"БПЛА атакували ще один спиртзавод у населеному пункті Анна, що за 240 км від кордону з Україною. На спиртзаводах РФ робить ракетне та авіаційне паливо, вибухові речовини", - написав Коваленко.

відео дня

На заводі у Новохоперському районі стався "епічний приліт" дрона, внаслідок чого було зафіксовано серйозні пошкодження. Підприємство, яке забезпечує роботою близько 200 осіб і має річний оборот понад 1,5 мільярда рублів, є важливою частиною критичної інфраструктури регіону.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що російське ППО нібито збило 10 безпілотників. Проте один дрон спричинив загоряння на промисловому об'єкті.

За його словами, вогонь охопив будівлю заводу та одну з ємностей. Також пошкоджено дві житлові будинки та одну господарську споруду.

Дивіться відео, як палає російський спиртзавод:

Горять яскравіше за зірки: БпЛА атакували кілька важливих спиртзаводів у РФ
Пожежа на спиртзаводі в РФ / Фото: скріншот

Крім того, безпілотники атакували селище Анна, де знаходиться ще один спиртзавод і нафтобаза. Внаслідок цих атак постраждало двоє осіб. Також були непідтверджені дані про "приліт" на ще одному спиртзаводі у населеному пункті Красне.

Водночас Міноборони РФ заявило, що за ніч у Воронезькій, Бєлгородській, Брянській і Курській областях нібито було збито 21 дрон.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Вибухи в Росії - останні новини

Нагадаємо, 26 жовтня невідомі дрони атакували військовий аеродром у російському Липецьку. Місцеві жителі повідомляли про гучні вибухи та дим у небі.

Також 22 жовтня у кількох областях Росії, зокрема в Тамбовській, Тульській, Брянській та Воронезькій, пролунали вибухи через атаку безпілотників. У Тульській області в Єфремові вибухи сталися поблизу заводу синтетичного каучуку, у Тамбовській області дрон влучив у підприємство "Біохім", а у Воронезькій області дрон впав на промисловий об'єкт.

Як повідомляв Главред, українські спецслужби підтвердили атаку на завод із виробництва вибухових речовин у Дзержинську Нижньогородської області, яка сталася в ніч на 20 жовтня. Цей завод, що підпадає під санкції ЄС та США, є одним з найбільших виробників вибухових матеріалів і боєприпасів у Росії.

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