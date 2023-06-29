Герасимов кудись зник слідом за Суровікіним - Reuters

Герасимов привернув увагу своєю відсутністю, коли Путін у вівторок подякував армії за запобігання громадянської війни - його на місці не було.

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Суровікін і Герасимов кудись зникли / Колаж: Главред, скріншоти

Високопоставлені російські генерали Суровікін і Герасимов випали з поля зору громадськості після невдалого заколоту найманців, спрямованого на повалення вищого військового керівництва. За непідтвердженими даними, щонайменше одна людина затримана і допитана.

Як пише Reuters, начальник штабу Збройних сил генерал Валерій Герасимов не з'являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні після перерваного в суботу заколоту, коли лідер найманців Євген Пригожин зажадав видачі Герасимова. Він також не згадується в прес-релізі Міністерства оборони з 9 червня.

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На думку деяких західних військових аналітиків, 67-річний Герасимов є командувачем військами Росії в Україні і володарем однієї з трьох російських "ядерних валізок".

Суровікіна досі не видно

Також відсутній в полі зору генерал Сергій Суровікін, якого російська преса прозвала "Генералом Армагеддоном" за його агресивну тактику в сирійському конфлікті, який є заступником командувача російськими військами в Україні.

У повідомленні New York Times, заснованому на брифінгу американської розвідки, у вівторок говориться, що Суровікін заздалегідь знав про заколот і що російська влада перевіряє, чи не був він співучасником. Американські чиновники повідомили Reuters у середу, що Суровікін підтримував Пригожина, але західна розвідка не знає з упевненістю, чи допомагав він будь-яким чином повстанню.

Російськомовна версія The Moscow Times і один військовий блогер повідомили про арешт Суровікіна, в той час як деякі інші військові кореспонденти, які користуються великим числом шанувальників в Росії, повідомили, що його та інших високопоставлених офіцерів допитувала служба безпеки ФСБ, щоб перевірити їх лояльність, пише видання.

Агентство Reuters не змогло визначити, чи був Суровікін заарештований або його перевіряли разом з іншими.

Герасимов привернув увагу своєю відсутністю, коли Путін у вівторок подякував армії за запобігання громадянської війни, на відміну від Шойгу, який з тих пір кілька разів з'являвся на публіці.

Суровікіна, заступника Герасимова, востаннє бачили в суботу, коли він знявся у відеоролику із закликом до Пригожина припинити його заколот. Він виглядав виснаженим, і було незрозуміло, чи говорив він під тиском.

Дара Массікот, експерт з російських збройних сил аналітичного центру RAND Corporation, сказав, що відео, на якому Суровікін тримає на колінах автоматичну зброю, виглядає дивним.

"Кілька днів тому я помітила, що тут щось дуже не так. Він не носить своїх знаків розрізнення. 30 з лишком років в армії, і він не носить їх навіть вночі? Ні", - написала вона в Twitter. У середу ввечері з'явилися непідтверджені повідомлення російських ЗМІ і блогерів про те, що Суровікін після арешту утримується в московському СІЗО "Лефортово".

Путін почав чистки

Британське видання Financial Times пише, що високопоставлений генерал російських окупантів Сергій Суровікін затриманий за добрі стосунки з ватажком ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, який раніше влаштував військовий заколот з походом на Москву.

"Від Суровікіна, високопоставленого російського генерала, який, як відомо, мав хороші стосунки з власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним, не було ніяких повідомлень протягом декількох днів. Його затримали", - розповіли журналісти з посиланням на три джерела.

За даними журналістів, у верхівці РФ сказали, що Путін почав операцію з очищення верхівки служб безпеки. Військовий заколот Пригожина, який став першою за останні десятиліття спробою перевороту, підірвав "авторитет" Путіна, і тепер директор РФ намагається відновити свою репутацію і придушити критику.

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