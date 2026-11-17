Російські війська атакували одразу кілька регіонів України, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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Масована атака РФ на Україну 17 листопада / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Вночі Росія атакувала низку регіонів України

Унаслідок обстрілів є загиблі, десятки поранених і пошкоджені будинки та підприємства

У низці областей виникли масштабні знеструмлення та перебої з громадським транспортом

Уночі та вранці 17 листопада російські війська завдали масованого удару по Україні, застосувавши ракети й ударні безпілотники. Під атакою опинилися Київ, Запоріжжя, Вінниця, Дніпро, Харків, Черкащина, Рівненщина та Чернівці. Є загиблі й десятки поранених, пошкоджені промислові підприємства, житлові будинки та об’єкти енергетичної інфраструктури. У низці міст виникли перебої з електропостачанням і роботою громадського транспорту.

Главред зібрав усе про наслідки російської атаки по Україні 17 листопада.

Київ: пошкоджені чотири райони міста, є постраждалий

У ніч проти 17 листопада російські війська атакували столицю балістичними ракетами та безпілотниками.

відео дня

Унаслідок удару армії РФ в Оболонському районі Києва загинуло двоє людей, повідомив міський очільник Кличко. За інформацією КМВА, 34-річний чоловік дістав поранення. Наразі його госпіталізували

У Голосіївському районі пошкоджено Південний міст. Рух мостом перекрито.

Південний міст у Києві / Інфографіка: Главред

У Деснянському районі пошкоджено Північний міст. Рух мостом перекрито в обох напрямках. Крім того, внаслідок падіння уламків виникла пожежа у дворі 16-поверхового житлового будинку.

У Дніпровському районі попередньо внаслідок падіння уламків виникла пожежа у складських приміщеннях.

Унаслідок атаки пошкоджено наземну інфраструктуру метро. Рух поїздів зеленою гілкою між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" тимчасово призупинили. Крім того, в окремих районах виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

Запоріжжя: двоє загиблих і 18 постраждалих

Уранці 17 листопада російські війська здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. За словами т.в.о. начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна, під ударом опинилися промислові об’єкти в трьох районах міста.

Унаслідок обстрілу загинули чоловік і жінка, ще 18 людей дістали поранення. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Внаслідок ударів пошкоджені виробничі та складські приміщення, виникли пожежі. Також через пошкодження енергетичної інфраструктури значна кількість споживачів у Запоріжжі та області залишилася без електропостачання.

Де зафіксовано знеструмлення

Після нових російських атак масштабні знеструмлення зафіксували у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Енергетики насамперед відновлюють живлення об’єктів критичної інфраструктури.

За інформацією Укренерго, аварійні відключення також діють у Полтавській та Харківській областях. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

У Вінниці через ворожий удар загинула жінка

У Вінниці внаслідок влучання у стоянку авто загинула людина.

"Внаслідок атаки ворога по м. Вінниця є влучання у стоянку автомобілів. Загорілися два легкові та два вантажні автомобілі. На жаль, одна жінка загинула, ще одна жінка травмована", - йдеться у повідомленні ОВА.

Дніпропетровщина: пошкоджені підприємства та житлові будинки

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, російські війська вранці атакували приватний сектор і кондитерську фабрику у Дніпрі. Унаслідок удару постраждали семеро людей.

"Четверо жінок та один чоловік у лікарні у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу. Двоє жінок від госпіталізації відмовилися", - йдеться в повідомленні.

Рівненщина

Уранці 17 листопада в Рівному пролунав вибух. За попередньою інформацією, після удару над містом здійнявся густий дим.

Унаслідок удару по Рівненщині знеструмлено понад 300 населених пунктів. Об’єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела живлення. В ОВА повідомили, що інформація про поранених не надходила.

Крім того, через відсутність напруги в контактній мережі тимчасово призупинили рух тролейбусів. Електротранспорт не курсував на жодному з міських маршрутів.

Черкащина: Смілу атакували вісьмома ракетами, шестеро людей поранені

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що вночі 17 листопада російські війська випустили по Смілі 8 ракет.

Унаслідок двох хвиль обстрілу травмувалися шестеро людей. Усіх госпіталізували, їхній стан середньої тяжкості.

Звідки РФ запускає ракети / Інфографіка: Главред

Чернівці: частина міста залишилася без світла

Унаслідок російської атаки частина Чернівців залишилася без електропостачання. Міський голова Роман Клімчук повідомив, що постраждалих немає.

За його словами, тролейбуси у місті наразі не курсують. На заміну місцева влада організовує автобуси.

На Одещині пошкоджена енергетична інфраструктура, є постраждалий

На Одещині внаслідок ударів постраждала одна людина, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Пошкоджено адмінбудівлю, гуртожиток, склади, вантажівки та енергооб'єкт ДТЕК.

Через удар РФ по енергооб'єкту на півдні Одещини станом на ранок без світла залишаються 3,3 тисячі родин, повідомили в ДТЕК "Одеські електромережі". Частині споживачів електропостачання вже відновили

Харків: ракетні удари по Холодногірському району

У ніч проти 17 листопада російська армія завдала кількох ракетних ударів по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Попередньо, інформація про постраждалих не надходила.

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