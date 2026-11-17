Російські пропагандисти визнали, що ремонт ускладнять удари по кранах, а постачання армії ляже на трасу "Новоросія", яка прострілюється дронами.

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Кримський міст був атакований ракетами у ніч на 17 листопада / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Z-блогери назвали обвал арки найсерйознішим ударом по мосту

Постачання Криму ляже на трасу "Новоросія" під ударами дронів

Кримчанам радять утриматися від поїздок у бік мосту

Російські Z-блогери визнали, що удар по Кримському мосту у ніч на 17 листопада став найсерйознішим пошкодженням шляхопроводу з початку повномасштабного вторгнення. У воду обвалилася арка автомобільної частини разом із полотном. Пропагандисти прогнозують складне відновлення переправи, а постачання окупаційних військ у Криму, за їхніми ж словами, доведеться повністю перебудовувати через сухопутний коридор, який теж перебуває під ударами.

Про атаку повідомив призначений Кремлем очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов в Telegram. За даними моніторингового каналу Кримський вітер, по мосту випустили чотири крилаті ракети, і одна з них, судячи з відео очевидців, влучила в 227-метрову арку в центральній частині споруди.

відео дня

"На даний момент рух транспорту призупинено. Просимо жителів і гостей Криму утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів", - написав Аксьонов.

Кримський міст після атаки 17 листопада / скріншот

Це вже другий удар по мосту за добу. 16 листопада ЗСУ атакували переправу близько сотнею дронів, і праву арку з боку півострова повело приблизно на 15 градусів. У Кремлі тоді назвали пошкодження "незначними", хоча рух мостом зупиняли більш ніж на 16 годин.

Що пишуть Z-блогери про обвал арки Кримського мосту

Російський пропагандистський Telegram-канал "Два майора" констатував, що автомобільну частину мосту виведено з ладу втретє з 2022 року. Успіх удару там пояснюють масованістю атаки та тим, що російську ППО просто "задавили" кількістю.

"Як цього вдалося досягти? Масованістю застосування: по об'єкту влучило понад 10 крилатих ракет "Фламінго", не кажучи вже про кількість дронів", - йдеться в дописі.

Як виглядав Кримський міст зранку 17 листопада / скріншот

Автор каналу "Русский инженер" стверджує, що спершу по мосту запустили кілька сотень дронів, аби розрядити російські зенітні ракетні комплекси, а вже потім ударили ракетами Storm Shadow/SCALP і, можливо, "Фламінго". Головною причиною він називає стабільний зв'язок через Starlink, якого, за його визнанням, у російської армії немає.

"Удари по мосту завдавали з інтервалом буквально 4-5 хвилин. Таймінг просто нереальний. Зв'язок у противника працював ідеально, це дало можливість такої високої точності", - написав він.

Окремо в "Двох майорах" поскаржилися, що уламки арки впали саме в судновий хід під мостом, і висловили сподівання, що глибина дозволить продовжити судноплавство. Z-блогер "Тринадцятий" нагадав, що головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заздалегідь публічно анонсував такі удари, але в Росії від цього відмахувалися.

"Тепер цікаво подивитися на відповідні дії з нашого боку. Хотілося б, щоб від [українців] (неценз.) залишився попіл", - закликав він до помсти.

Які проблеми чекають на кримчан після удару по мосту

Російський Мінтранс оголосив, що міст закрили після повторної атаки, а водіям рекомендують утриматися від поїздок у його бік і стежити за офіційними повідомленнями. Основний трафік між Кримом і Краснодарським краєм зараз тримає Керченська поромна переправа. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв закликав відкласти поїздки з Криму до Росії.

"Тринадцятий" визнав, що поєднання зруйнованого мосту з проблемами в енергетиці ставить півострів у вкрай складне становище.

"Без цього самого мосту, з великими проблемами у сфері енергетики, Крим просто перетвориться на валізу без ручки", - написав Z-блогер.

Він також перелічив, що сухопутним коридором "вовсю літають Хорнети", міст "склали", а кораблі в Чорному та Азовському морях уражають. На його думку, перспектива для кримчан "не дуже весела".

Віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін, який курує будівництво, запевнив, що влада вже зібрала "ресурси, проєктувальників і будівельників для відновлення" мосту.

"Вирішуємо з керівництвом регіонів питання, пов'язані з логістикою", - зазначив Хуснуллін.

Як окупанти тепер постачатимуть війська в Криму

У "Двох майорах" найбільшою проблемою назвали саме відновлення. На відміну від 2022 та 2023 років, Сили оборони тепер можуть бити по плавучих кранах і ремонтних бригадах.

"Поставити навіть готову арку в таких умовах - завдання із зірочкою", - зазначили в каналі.

Логістику на півострів, за оцінкою пропагандистів, доведеться повністю перебудовувати на трасу "Новоросія", яку вже атакують дрони. В каналі визнали, що доведеться "щонайменше згадати про сітки", які мали натягнути над дорогою ще навесні. Ще в жовтні речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявляв, що вантажівки мостом не пускають, а пальне та важку бронетехніку ним не перекидають.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи вдасться ізолювати Крим після удару по мосту: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду зазначав, що мета ударів - не туристичний сезон, а логістика російської армії на півдні.

"Наше завдання - перервати логістику росіян та їхню можливість підживлювати угруповання на Херсонському та Запорізькому напрямках. А вирішити його можна, лише перетворивши Крим на оперативний котел", - наголосив фахівець.

За словами Світана, повністю знищити Керченський міст складно, тож ключовим є вогневий контроль над переправою.

"Якщо один-два рази на годину в районі Керченського мосту з'являтиметься наш дрон, росіяни самі зупинять переправу", - пояснив експерт.

З ним погоджується співзасновник Центру підтримки аеророзвідки Ігор Луценко, який у коментарі УНІАН наголосив, що одного мосту для ізоляції півострова замало.

"Самі по собі удари, навіть перебити Кримський міст - це проблему не вирішить. Треба ще сухопутний коридор на Крим ізолювати. Мелітополь, Маріуполь. Траса "Новоросія"", - зазначив він.

Кримський міст - новини

Як повідомляв Главред, ще 16 листопада ЗСУ атакували міст дронами. Після цього на фото помітили деформацію однієї з арок і пошкодження дорожнього покриття. Аксьонов тоді обіцяв обмежити рух до середини дня, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

У ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі знову опинився під масованою атакою дронів і ракет. Арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

Після удару 17 листопада в мережі з'явилося відео ракети за секунду до влучання. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що це крилата ракета FP-5 "Фламінго". На повідомлення про обвал арки відреагував співзасновник Fire Point Денис Штілерман.

Аналітики оцінили наслідки удару для Кремля. В Інституті вивчення війни заявили, що атака демонструє неспроможність Росії захистити стратегічні об'єкти. За оцінкою ISW, перебої на одному з двох шляхів до Криму збільшать навантаження на інший.

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