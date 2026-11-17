Виробник ракет заявив, що судноплавство з Азовського моря заблоковано, а росіяни стоять у чергах на виїзд із Криму.

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Кримський міст після атаки 17 листопада 2026 / Колаж: Главред, фото: скріншот відео

Що сталося:

Fire Point назвав зброю, якою уразили Кримський міст

Арка автомобільної частини обвалилася близько опівночі

Судноплавство з Азовського моря заблоковано

Сили оборони України уразили Кримський міст ударними дронами FP-2 і крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Унаслідок влучань арка автомобільної частини переправи, яку країна-агресорка РФ збудувала до окупованого Криму, обвалилася разом із дорожнім полотном. Про це повідомила компанія Fire Point в Telegram.

Комбінована атака тривала з вечора 16 листопада до ночі 17 листопада. У компанії уточнили, що конструкція не витримала влучань близько опівночі.

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"Близько опівночі внаслідок влучань обвалилася арка автомобільної частини мосту, потягнувши за собою дорожнє полотно", - йдеться в заяві Fire Point.

Через руйнування переправа вийшла з ладу і для автомобілів, і для суден. Водночас, за словами виробника, окупанти поспішають залишити півострів.

"Судноплавство з Азовського моря заблоковано, а автомобільний рух мостом неможливий. Втім, це не завадило росіянам утворити черги на виїзд із Криму", - зазначили у Fire Point.

Яку зброю застосували для удару по Кримському мосту

Дещо інакше розподіл ролей описав президент України Володимир Зеленський в Telegram. За його словами, автомобільну частину мосту уразили безпілотники "Паляниця", а залізничну - ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5.

"Сьогодні - вже на ключовому етапі - взірцево себе показали безпілотники „Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети „Нептун", дрони „Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину", - заявив глава держави.

Ракети FP-5 фігурують в обох заявах, однак про дрони FP-2 у зверненні президента не йдеться. Fire Point, своєю чергою, про пошкодження залізничної частини мосту в дописі не згадує.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Як удар по Кримському мосту вплине на логістику окупантів

Військовий аналітик, майор ЗСУ у відставці Олексій Гетьман ще минулого року в інтерв'ю Главреду зазначив, що ураження символічного для росіян об'єкта на кшталт Керченського мосту вдарить по Кремлю сильніше, ніж атаки на НПЗ.

"Наприклад, якщо Керченський міст або щось інше символічне буде знищено нашим ударом, ця картинка піде гуляти. Саме це виб'є трон з-під Путіна", - наголосив фахівець.

Пояснюючи свою думку, Гетьман звернув увагу на психологію диктаторських режимів.

"Будь-який диктатор боїться двох речей - показатися смішним і слабким, бо це буде ознакою того, що його скоро знесуть", - пояснив Гетьман.

Полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський у коментарі Еспресо звернув увагу на наслідки для судноплавства, якщо арка справді опинилася у воді.

"Фактично перекривається фарватер і можливість проходу кораблів між Азовським та Чорним морями", - зазначив він.

За оцінкою експерта, для постачання південного угруповання окупантів тепер залишаються лише поромна переправа та сухопутний коридор.

Кримський міст - новини за темою

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 листопада Сили оборони завдали масштабного удару по Кримському мосту. Унаслідок атаки обвалилася арка автомобільної частини і понад 270 метрів дорожнього полотна. Залізнична конструкція мосту також зазнала серйозних пошкоджень.

Президент Володимир Зеленський підтвердив проведення операції. Він розкрив деталі атаки на Кримський міст і зазначив, що до неї готувалися кілька тижнів. За його словами, удар став сьомим етапом операції СБУ та Генштабу ЗСУ.

Свою оцінку події дали й західні аналітики. В Інституті вивчення війни назвали наслідки удару для Кремля. За оцінкою аналітиків, Кремль не здатен надійно захистити навіть найважливіші об'єкти.

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