У Росії знову шукають винних у пошкодженні Кримського мосту, хоча ще недавно запевняли, що дістатися до нього практично неможливо.

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Атака на Кримський міст / Колаж: Главред, фото: Exilenova+, скриншот

Що відомо:

Росіяни влаштували істерику через повторне пошкодження Кримського мосту

У коментарях визнають безсилля ППО та висміюють захист стратегічної переправи

Повторна атака на Кримський міст 17 листопада не могла залишити росіян байдужими. Поки одні намагаються переконати себе, що "нічого страшного не сталося" і переправу швидко відремонтують, інші вже рахують збитки й не розуміють, як тепер добиратися "додому".

Як росіяни реагують на повторну атаку на Кримський міст

У коментарях росіяни обурюються безпорадністю власної ППО, масштабом пошкоджень і тим, що відносно новий стратегічний об’єкт виявився настільки вразливим. Схоже, багаторічні розмови про надійний захист мосту цього разу особливо погано допомагають заспокоїтися.

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Традиційно не обійшлося без ядерних погроз і закликів знищити Україну. Водночас дехто вже шукає винних серед власного керівництва, а окремі коментатори навіть дійшли несподіваного висновку: можливо, варто припинити бити по українських містах, щоб не отримувати відповідь.

"Перестаньте бити по Києву – і вони не будуть, напевно" – пишуть у коментарях. Інші не приховують роздратування через те, що російські ракети так і не змогли завдати українським мостам таких пошкоджень: "Ми десятки балістики в Києві на мости, на дірки в асфальті витрачаємо, а за один удар арку обвалили".

Особливо показовою стала реакція одного з російських блогерів, який кинувся захищати військових ППО. На тлі обурення кримчан він закликав не звинувачувати російських військових у нездатності захистити переправу. Мовляв, ті вже п’ять років відбивають атаки й узагалі найкращі на планеті.

"Кримчани, ви що, [очманіли] (неценз.)? Ви звинувачуєте сьогодні хлопців із ППО? Вони п’ять років відбивають атаки. […] Ви говорите, що вони [незграбні] (неценз.)? Чоловіки, тигри наші, ви найкращі на планеті. Найкращі", – емоційно заявив він.

Щоправда, користувачі мережі не надто перейнялися цією промовою. Один із них іронічно підсумував роботу російської протиповітряної оборони: "Відбили обличчям, мужньо, тигри".

Не менш показовою виявилася історія росіянки, яка після новин про атаку розповіла підписникам, що перебуває за кордоном і тепер не знає, як повернутися до Криму. Здається, обіцянки про непорушність переправи не дуже допомагають, коли постає цілком практичне питання дороги додому.

"Але тепер інша ситуація: як нам повернутися додому?" – поскаржилася вона.

Інший росіянин розповів про проблеми з бізнесом: через порушення логістики в нього застряг товар, а разом із ним – фактично весь тижневий виторг. Однак навіть тут без традиційного бадьорого фіналу не обійшлося.

"Ворог б’є, але тільки робить нас сильнішими. Він ще цього не усвідомив, тому тримаємося, хлопці, і все буде добре", – запевнив чоловік. Схоже, коли товар не доїхав, залишається принаймні переконувати себе, що це робить бізнес сильнішим.

Тим часом російські Z-блогери теж не приховують занепокоєння. Один із них визнав, що після пошкодження автомобільної частини мосту Росії доведеться перебудовувати логістику, а під загрозою може опинитися і сухопутний маршрут до Криму. Тож поки одні закликають триматися, інші вже думають, як обійтися без переправи, яку ще недавно називали надійно захищеною.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Коли ЗСУ можуть знищити Кримський міст

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Кримський міст залишиться неушкодженим доти, доки він потрібен росіянам для втечі з півострова - знищать його лише тоді, коли стане очевидно, що окупанти нікуди виїжджати не збираються.

"Схоже, цивільне населення й так уже почало "збирати речі" та залишати Крим. Російські військові та співробітники ФСБ, гадаю, вже вивезли свої сім'ї з півострова, а решта ще й не думають виїжджати", - зазначив він.

Атака на Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі знову опинився під масованою атакою дронів і ракет. Арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

Після удару 17 листопада в мережі з'явилося відео ракети за секунду до влучання. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що це крилата ракета FP-5 "Фламінго". На повідомлення про обвал арки відреагував співзасновник Fire Point Денис Штілерман.

Нагадаємо, ще 16 листопада ЗСУ атакували міст дронами. Після цього на фото помітили деформацію однієї з арок і пошкодження дорожнього покриття. Аксьонов тоді обіцяв обмежити рух до середини дня, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

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