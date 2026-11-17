Українці згадали крейсер "Москва", а карикатурист Kusto намалював переправу з валізою без ручки.

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​ Меми про падіння арки Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: соцмережі ​ ​

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Українці відреагували на обвал арки Кримського мосту мемами

Переправу "ховають" під Coffin Dance і згадують крейсер "Москва"

Карикатурист Kusto намалював міст із валізою без ручки

Соцмережі вибухнули мемами після того, як унаслідок атаки в ніч на 17 листопада у воду обвалилася автомобільна арка Кримського мосту. Користувачі "ховають" переправу під Coffin Dance, згадують крейсер "Москва" і вітають одне одного з новим "святом".

Главред зібрав добірку найкращих жартів і картинок із мережі. Зазначимо, що частину з цих мемів користувачі згенерували за допомогою штучного інтелекту (ШІ).

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Меми про Кримський міст - як жартують українці

Найпопулярнішим сюжетом став відомий мем Coffin Dance: ганські носії трун у костюмах несуть на плечах уже не домовину, а проліт мосту. Картинку поширив моніторинговий канал "Кримський вітер" у Telegram.

Мем про Кримський міст із Coffin Dance / фото: t.me/Crimeanwind

Інші користувачі уявили, як Володимир Зеленський "дістає" арку прямо з неба, а знаменитий довгий стіл Володимира Путіна розламався навпіл - точнісінько як переправа.

Мем про Зеленського і Кримський міст / фото: соцмережі

Мем про розламаний стіл Путіна / фото: соцмережі

Не лишилися без уваги й служби доставки: в одному з мемів логотип Meest доповнили підписом "уже не Express". А ще мережа згадала затонулий крейсер "Москва", який нібито радіє новому "сусідові" на дні.

Мем про Кримський міст і Meest / фото: соцмережі

Мем про крейсер "Москва" і Кримський міст / фото: соцмережі

Частина мемів - про кримчан, які тепер не можуть звичним шляхом виїхати з півострова. Зокрема, українці зобразили відому героїню інтернет-мемів часів російсько-української війни, яку в мережі прозвали "Дівчиною з Криму" (її справжнє ім'я - Світлана Логінова).

Її історія стала вірусною у серпні 2022 року після перших потужних вибухів на військовому аеродромі в Новофедорівці (окупований Крим) та серії "бавовни" на півострові. Після вибухів на пляжах Криму почалася паніка, і туристи масово кинулися виїжджати з півострова через Кримський міст, внаслідок чого утворилися величезні затори. У мережі з'явилося відео, записане в автомобілі, де ця росіянка в сльозах скаржиться, що не хоче їхати з Криму.

Її емоційна тирада миттєво розлетілася на цитати. В українському інфопросторі вона стала уособленням росіян, які незаконно приїхали відпочивати або жити в окупований Крим і почувалися там "як вдома", доки не почалися удари по військових об'єктах окупантів.

Мем про човен біля зруйнованого Кримського мосту / фото: соцмережі

Мем про Кримський міст / фото: УС: Новини України

Карикатури про Кримський міст - що ще публікують у мережі

Карикатурист Олексій Кустовський присвятив події два малюнки: на одному велетенський міст тягне за собою арку, наче валізу з написом Crimean bridge, на іншому переправа перетворилася на ведмежу шкуру із символом Z.

Карикатура про Кримський міст / малюнок: Kusto

Карикатура з ведмежою шкурою і Кримським мостом / малюнок: Kusto

Користувачі також створили святкову листівку "З днем падіння автомобільної арки Кримського мосту!", згадали кіношну сцену з автомобілями, що злітають з обірваного мосту, і намалювали Путіна в образі казкового царя.

Листівка про падіння арки Кримського мосту / фото: УС: Новини України

Мем з автомобілями на обірваному мосту / фото: УС: Новини України

Мем про Путіна і Кримський міст / фото: соцмережі

Не оминули тему й учасники руху NAFO, які переробили культову фразу з фільму "Апокаліпсис сьогодні": тепер герой "любить запах Кримського мосту, що обвалюється, вранці".

Мем NAFO про Кримський міст / фото: NAFO OFAN

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, ще 16 листопада ЗСУ атакували міст дронами. Після цього на фото помітили деформацію однієї з арок і пошкодження дорожнього покриття. Аксьонов тоді обіцяв обмежити рух до середини дня, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

У ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі знову опинився під масованою атакою дронів і ракет. Арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

Після удару 17 листопада в мережі з'явилося відео ракети за секунду до влучання. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що це крилата ракета FP-5 "Фламінго". На повідомлення про обвал арки відреагував співзасновник Fire Point Денис Штілерман.

Президент Зеленський розкрив деталі атаки на Кримський міст. За його словами, ЗСУ готувалися кілька тижнів.

Аналітики оцінили наслідки удару для Кремля. В Інституті вивчення війни заявили, що атака демонструє неспроможність Росії захистити стратегічні об'єкти. За оцінкою ISW, перебої на одному з двох шляхів до Криму збільшать навантаження на інший.

Обвал арки викликав паніку серед російських пропагандистів. Z-блогери назвали подію найсерйознішим пошкодженням мосту з початку повномасштабного вторгнення. Постачання Криму, за їхніми словами, тепер ляже на трасу "Новоросія", яку атакують дрони.

Найгучніші атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Чи можна остаточно зруйнувати Кримський міст: думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в інтерв'ю Главреду ще влітку наголошував, що Керченський міст лишається для окупантів останнім сухопутним входом до Криму. За його словами, після попередніх ударів трафік переправою скоротився, але повністю не зник.

"Залишається ще один вхід до Криму - Керченський міст. Зрозуміло, що внаслідок наших ударів по цьому мосту, які тричі організовувала СБУ під керівництвом Малюка, він був пошкоджений, тому автомобільний і залізничний трафік по ньому не такий великий, яким міг би бути, але зберігається. А поруч із ним ще й діє поромна переправа. Тому нам важливо дістатися й до Керченського мосту", - наголосив фахівець.

Водночас експерт вважав, що повне знищення споруди не обов'язкове і потребуватиме значних ресурсів авіації.

"Можливо, наше завдання не полягатиме у повному знищенні Керченського мосту - для цього знадобиться кілька вильотів бригад фронтових бомбардувальників із бетонобійними ФАБами", - пояснив Світан.

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