Тамбовський вовк спробував оригінально прорекламувати свій виступ у США.

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Де зараз Валерій Жидков / колаж: Главред, скріншот із відео

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Який жарт Валерія Жидкова обурив користувачів мережі

Як підписники відреагували на публікацію коміка

Колишній сценарист студії "Квартал 95" Валерій Жидков, відомий публіці як Тамбовський вовк, намагається будувати кар’єру в США, куди переїхав на постійне місце проживання після початку повномасштабного вторгнення РФ. На своїй сторінці в Instagram артист опублікував відеоанонс майбутнього концерту, який викликав неоднозначну реакцію у аудиторії.

У ролику гуморист завантажує в багажник автомобіля кілька великих упаковок питної води, обіграючи таким чином ідею про те, що в його новій програмі нібито "не буде води". На тлі складної ситуації в Україні, де через постійні відключення світла люди дійсно стикаються з перебоями у водопостачанні, такий каламбур прозвучав досить сумнівно.

відео дня

Валерій Жидков будує кар’єру в США / скрін з відео

"Води не буде! 3 грудня, Маямі. Нова програма", - підписав відео артист.

Користувачі Мережі не оцінили креатив гумориста, який втік з країни, і залишили під публікацією безліч їдких коментарів, нагадавши йому і про скромні розміри концертних залів, і про від’їзд з країни.

Валерій Жидков запасається водою / скріншот із відео

"Судячи з кількості води, ви не дуже багато глядачів чекаєте на концерті".

"Тамбовський вовк тебе забрав"

"Ти нудний, тобі ніхто грошей не дасть"

Нагадаємо, раніше в розмові з російською ведучою подкасту Ok Talks Show Валерій Жидков цинічно заявив, що ніде не відчував себе настільки "вільним", як за океаном, при тому, що сам комік свого часу виїхав з України, навіть не попрощавшись із колишніми колегами з "Кварталу 95".

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