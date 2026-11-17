Зірка серіалу "Черговий лікар" вступив до лав української армії.

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Олександр Олексенко мобілізувався / колаж: Главред, фото: facebook.com, Олександр Олексенко

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Куди на 3 місяці зник із соцмереж Олександр Олексенко

Що відомо про мобілізацію актора

Український актор латвійського походження Олександр Олексенко поповнив лави Збройних сил України. Після 3-місячної відсутності в інформаційному просторі зірка вітчизняних серіалів нарешті вийшов на зв'язок у своєму Instagram і зізнався, що мобілізувався до української армії.

Артист опублікував знімок у військовій формі, однак не став розкривати подробиці своєї служби. Олексенко лише запевнив шанувальників, що зараз звикає до нових армійських буднів і з ним усе гаразд.

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"Вибачте, що останнім часом зник з радарів. У моєму житті відбулися великі зміни - я мобілізувався до ЗСУ. Зараз проходжу службу, адаптуюся до нових реалій. Головне - зі мною все гаразд", - написав актор.

Олександр Олексенко у ЗСУ / фото: instagram.com, Олександр Олексенко

У коментарях підписники щиро подякували артисту за сміливе рішення стати на захист країни та засипали його теплими словами підтримки.

"Бережіть себе і дякую вам за захист України та нас усіх"

"Сашо, це дуже мужній крок"

"Друже, нехай Бог береже тебе"

Нагадаємо, Олександр Олексенко народився в латвійському місті Єкабпілсі, проте ще в юності переїхав до Києва, де закінчив Національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та працював у Київському драматичному театрі "Браво". Широкій аудиторії актор добре відомий завдяки ролям в історичній драмі "Крути 1918", а також у популярних медичних серіалах "Черговий лікар" і "Лікар Ковальчук-2".

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