Ви дізнаєтеся:
- Куди на 3 місяці зник із соцмереж Олександр Олексенко
- Що відомо про мобілізацію актора
Український актор латвійського походження Олександр Олексенко поповнив лави Збройних сил України. Після 3-місячної відсутності в інформаційному просторі зірка вітчизняних серіалів нарешті вийшов на зв'язок у своєму Instagram і зізнався, що мобілізувався до української армії.
Артист опублікував знімок у військовій формі, однак не став розкривати подробиці своєї служби. Олексенко лише запевнив шанувальників, що зараз звикає до нових армійських буднів і з ним усе гаразд.
"Вибачте, що останнім часом зник з радарів. У моєму житті відбулися великі зміни - я мобілізувався до ЗСУ. Зараз проходжу службу, адаптуюся до нових реалій. Головне - зі мною все гаразд", - написав актор.
У коментарях підписники щиро подякували артисту за сміливе рішення стати на захист країни та засипали його теплими словами підтримки.
"Бережіть себе і дякую вам за захист України та нас усіх"
"Сашо, це дуже мужній крок"
"Друже, нехай Бог береже тебе"
Нагадаємо, Олександр Олексенко народився в латвійському місті Єкабпілсі, проте ще в юності переїхав до Києва, де закінчив Національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого та працював у Київському драматичному театрі "Браво". Широкій аудиторії актор добре відомий завдяки ролям в історичній драмі "Крути 1918", а також у популярних медичних серіалах "Черговий лікар" і "Лікар Ковальчук-2".
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