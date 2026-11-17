Радник президента зауважив, що перед операцією Україні обмежили доступ до Starshield.

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Флеш прокоментував атаку на Кримський міст / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Флеш прокоментував нічну атаку на Кримський міст

У РФ не розуміють, звідки ЗСУ мають зв'язок у Криму

Перед операцією Україні обмежили доступ до Starshield

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Російська технічна спільнота намагається з'ясувати, як українські військові змогли мати стабільний зв'язок у Криму під час атаки на Кримський міст у ніч проти 17 листопада. Про це написав радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов (Флеш), коментуючи удар Сил оборони.

За словами Флеша, росіян найбільше цікавить, звідки в українських сил узявся надійний зв'язок на півострові. Цю тему, як він зазначає, зараз активно обговорюють у російських технічних колах.

Радник також звернув увагу на те, що безпосередньо перед операцією Україні обмежили доступ до Starshield - військової супутникової системи зв'язку від SpaceX. Бескрестнов іронічно назвав це "випадковим збігом обставин".

Міст під щільним РЕБ

Кримський міст росіяни прикривають засобами радіоелектронної боротьби, тож робота українських систем зв'язку в цьому районі складна. Флеш не став пояснювати, як Силам оборони вдалося це обійти.

"…А міст закритий усім, чим тільки можливо з РЕБ. Різні версії пишуть. Нехай це буде нашою маленькою таємницею", - додав Флеш.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Що потрібно для повного знищення Кримського мосту

Директор із розвитку оборонного підприємства й офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський говорив, що пошкодження Кримського мосту й повне його знищення - різні за складністю завдання.

За його словами, для другого потрібна складна операція із залученням значної кількості засобів ураження.

"Тому що будь-який міст, який був побудований раніше або побудований зараз росіянами, відповідає певним критеріям щодо спроможності витримати навіть ядерні удари. Тому в останні рази, коли ми здійснювали операції, - це все був безпосередній підрив на мосту біля опор", - підкреслив він.

Атака на Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі знову опинився під масованою атакою дронів і ракет. Арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

Після удару 17 листопада в мережі з'явилося відео ракети за секунду до влучання. Колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко стверджує, що це крилата ракета FP-5 "Фламінго". На повідомлення про обвал арки відреагував співзасновник Fire Point Денис Штілерман.

Нагадаємо, ще 16 листопада ЗСУ атакували міст дронами. Після цього на фото помітили деформацію однієї з арок і пошкодження дорожнього покриття. Аксьонов тоді обіцяв обмежити рух до середини дня, а в Керчі розгорнули оперативний штаб.

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