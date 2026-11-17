Перед головним ударом українські сили кілька тижнів розчищали шлях до переправи, виводячи з ладу ППО, радари та засоби РЕБ.

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Зеленський розкрив, як готували атаку на Кримський міст / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне із заяви Зеленського:

Сили оборони уразили автомобільну і залізничну частини Кримського мосту

Удар став сьомим етапом операції СБУ та Генштабу ЗСУ

В атаці задіяли "Паляницю", "Нептун", "Руту" та "Фламінго"

Українські сили уразили Кримський міст, головну сухопутну артерію, якою країна-агресор Росія забезпечує окупаційне угруповання на півострові. Удар став відповіддю на російські атаки на українську інфраструктуру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави подякував Службі безпеки, підрозділам Сил оборони, які брали участь в операції, міністру оборони, Головнокомандувачу ЗСУ, Генштабу. Операцію він назвав безпрецедентною.

відео дня

За словами президента, ця атака не була разовою: до мосту прокладали шлях заздалегідь.

"Сьогодні кожен може бачити наслідки для основної воєнної переправи з території Росії в наш український Крим. Це результат вже сьомого етапу операції, яка реалізовувалась кілька тижнів, була розроблена та координувалась Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Перед вирішальною атакою українські військові системно позбавляли окупантів захисту. Для цього застосували майже весь арсенал далекобійних засобів власного виробництва.

"Наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені обʼєкти на шляху до фінальної цілі. Для цього були використані Dovbush, "Вендета", Da Vinci, "Січень", MICH 2000, "Рута", "Паляниця", Ан-197, FP-1, FP-5 "Фламінго" та Р-360 "Нептун"", - розповів Зеленський.

"Нептун" / Інфографіка: Главред

Яка зброя уразила міст

Глава держави додав, що найскладнішу частину завдання виконали в режимі реального керування.

"Сьогодні - вже на ключовому етапі - взірцево себе показали безпілотники "Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, і ракети "Нептун", дрони "Рута" та FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою "Фламінго" наші воїни здійснили кероване ураження – і звʼязок спрацював на відмінно до останніх секунд", - зазначив Зеленський.

"Фламінго" / Інфографіка: Главред

Чому Україна атакувала Кримський міст

Президент пояснив, чому Київ перейшов до таких дій: мирні сигнали Москва, за його словами, ігнорувала, а обстріли українських міст не припиняються.

"Ми неодноразово пропонували Росії деескалаційні кроки і на всі пропозиції чули тільки гучні відмови. Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема і по мостах, в Запоріжжі, Дніпрі, Києві, в Одеській області", - нагадав Зеленський.

Водночас глава держави дав зрозуміти, що Київ не обмежиться ремонтом зруйнованого.

"Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але й нагадуємо Росії, що війна завжди буде повертатись туди, де вона почалась. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей", - підсумував він.

Відео можна переглянути за посиланням.

Яких пошкоджень зазнав Кримський міст

Водночас в СБУ розповіли, що унаслідок ударів одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею повністю знищено. Також попередньо пошкоджено залізничну частину мосту.

Зазначається, що спецпризначенці "Альфи" СБУ відпрацювали по автомобільній частині Кримського мосту ракетами-дронами "Паляниця", після чого він обвалився у воду.

"Росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст - один із найзахищеніших об’єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні. Впав не тільки міст, вкотре похитнувся міф про велич РФ. Служба безпеки, проводячи унікальні спецоперації, робить неможливе можливим і системно наближає справедливий мир для України", - йдеться у повідомленні.

Це вже четверте ураження Кримського мосту Службою безпеки України.

Що відомо про СБУ / Інфографіка: Главред

Коли ЗСУ можуть знищити Кримський міст

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що Кримський міст залишиться неушкодженим доти, доки він потрібен росіянам для втечі з півострова - знищать його лише тоді, коли стане очевидно, що окупанти нікуди виїжджати не збираються.

За його словами, частина цивільного населення Криму вже почала готуватися до від'їзду.

"Схоже, цивільне населення й так уже почало "збирати речі" та залишати Крим. Російські військові та співробітники ФСБ, гадаю, вже вивезли свої сім'ї з півострова, а решта ще й не думають виїжджати", - зазначив він.

Атаки на Кримський міст / Інфографіка: Главред

Кримський міст - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 17 листопада незаконно збудований країною-агресоркою РФ Кримський міст в окупованій Керчі опинився під масованою атакою дронів і ракет. За даними моніторингових каналів, арка автомобільної частини переправи впала у воду, а один із прольотів обвалився.

Громадський активіст Сергій Стерненко оприлюднив відео зруйнованого мосту в тепловому діапазоні. На його думку, наступною ціллю має стати залізнична частина переправи.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни підкреслили, що удар України по Керченському мосту демонструє неспроможність Росії захистити стратегічні об’єкти, які є критично важливими як для російської економіки, так і для військової логістики.

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