Російські обстріли енергооб’єктів призвели до масштабних знеструмлень і вимушених обмежень електропостачання.

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У 9 областях масштабні знеструмлення після атаки РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ДСНС

Що відомо:

Через атаки РФ знеструмлено споживачів у дев’яти областях України

У Кіровоградській, Полтавській і Сумській областях діють аварійні відключення

У частині регіонів застосовують погодинні відключення та обмеження потужності

Російські війська продовжують завдавати масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у дев’яти областях, а в трьох регіонах запровадили аварійні відключення.Про це повідомили в Укренерго.

"Внаслідок обстрілів знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Чернігівській та Чернівецькій областях", - йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що через значні пошкодження обладнання у Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вимушено застосовують аварійні відключення електроенергії.

Ремонтні бригади та інші відповідальні служби працюють над відновленням електропостачання.

Крім того, у частині областей до кінця доби продовжують діяти обмеження споживання електроенергії:

для промисловості - графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів - графіки погодинних відключень (від 1 до 3 черг).

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень рекомендують перевіряти на офіційних сторінках операторів систем розподілу.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Що допоможе пришвидшити відновлення енергосистеми

Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна зазначив, що головна проблема зараз - постійні атаки країни-агресорки РФ на високовольтні мережі, через які енергетики не можуть завершити ремонти.

"Зараз великим викликом є те, що вони, по суті, блокують ремонтні роботи, постійно тримаючи під атаками ключові високовольтні мережі", - пояснив експерт.

За словами Харченка, інших інструментів для захисту ремонтних бригад, крім протиповітряної оборони, немає. Саме від ППО, на його думку, залежить, як швидко покращиться ситуація зі світлом.

"Зрозуміло, що зупинити балістичні ракети нема чим, але дрони треба зупиняти для того, щоб ремонтники могли виконувати свою роботу", - підкреслив фахівець.

Атаки РФ на енергетику України - останні новини

Ноавред писав, що осійський безпілотник вранці 17 листопада пошкодив підстанцію в Чернівцях. Частина міста залишилася без електрики, а тролейбуси тимчасово припинили рух. Через російські удари по енергетичній інфраструктурі значна кількість мешканців Запоріжжя та області також залишилася без світла.

Нагадаємо, внаслідок атаки РФ по Києву пошкоджено наземну інфраструктуру метро. Рух поїздів зеленою гілкою між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" тимчасово призупинили. Крім того, в окремих районах виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

Крім того, внаслідок удару по Рівненщині знеструмлено понад 300 населених пунктів. Об’єкти критичної інфраструктури переходять на альтернативні джерела живлення

Через удар РФ по енергооб'єкту на півдні Одещини станом на ранок без світла залишаються 3,3 тисячі родин, повідомили в ДТЕК "Одеські електромережі".

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