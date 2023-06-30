Суровікін був таємним VIP-членом ПВК Вагнера: журналісти CNN розкрили деталі

Сергій Суровікін і ще 30 інших високопоставлених військових і розвідників РФ були почесними членами ПВК.

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Сергій Суровікін мав відношення до ПВК Вагнера / kommersant.ru, скріншот

Колишній командувач угрупованням окупаційних військ РФ в Україні російський генерал Сергій Суровікін був таємним членом ПВК "Вагнера".

Він входив до кола високопоставлених російських військових, що були VIP-членами компанії Євгена Пригожина. Про це йдеться в матеріалі CNN.

Про те, що Суровікін був секретним членом "Вагнера" пишуть американські журналісти, посилаючись на отримані ексклюзивні документи.

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При цьому вони посилаються на дані російського "Центру досьє". Згідно з їхніми відомостями, Суровікін і ще 30 інших високопоставлених російських військових і розвідників були почесними членами ПВК.

"Було відомо, що Суровікін мав зв'язки з групою найманців, але документи викликають сумніви в близькості високопоставлених російських військових і Вагнера", — наголошується в статті.

Журналісти CNN додають, що поки залишається незрозумілим, що передбачає VIP-членство "Вагнера", зокрема, яка фінансова вигода.

Що відомо про Суровікіна:

Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва. В даний час США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину розробляти плани бунту.

Про це раніше написало видання The New York Times з посиланням на слова американських чиновників, які знайомі з даними розвідки США.

Раніше повідомлялося, що Сергій Суровікін затриманий. Поки незрозуміло, чи підозрюють Суровікіна в підтримці військового заколоту ПВК Вагнера і Євгена Пригожина.

Глава Кремля Володимир Путін почав чистку в силових структурах і намагається відновити підірваний свій авторитет, який був підірваний в результаті першої за десятиліття спроби перевороту.

Нагадаємо, Telegram-канал Генерал СВР писав, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.

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