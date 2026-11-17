Кримський міст планують відновити після удару ЗСУ. Кремль уже отримав доповідь про пошкодження, а урядова комісія визначить строки ремонтних робіт.

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Знищення арки Кримського моста - з'явилась перша реакція Кремля / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

Кремль пообіцяв повністю відновити Кримський міст

Путіну доповіли про пошкодження конструкцій після атаки ЗСУ

Пєсков пов'язав атаки з можливою зустріччю РФ, США та Китаю

Російська влада пообіцяла відновити Кримський міст після атаки ЗСУ, внаслідок якої було знищено арковий проліт автомобільної частини переправи. Російському диктатора та воєнному злочинцю Володимиру Путіну вже доповіли про ситуацію, а урядова комісія має визначити порядок і строки ремонтних робіт. Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі виданню "Известия".

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За його словами, доповідь главі Кремля представив віцепрем'єр РФ Марат Хуснуллін після засідання урядової комісії. Наразі російська влада має визначити подальший план дій щодо пошкодженого об'єкта.

"Буде розроблено план, конкретний план. Хуснуллін доповів, що буде визначено черговість та часові рамки робіт з відновлення. Немає жодних сумнівів, що міст буде відновлено і стане ще кращим, ніж раніше", - сказав Пєсков.

Водночас у Слідчому комітеті РФ заявили про пошкодження конструкцій мосту внаслідок атак українських безпілотників. Представники відомства російським пропагандистським ЗМІ, що встановлюють обставини події та осіб, причетних до неї.

Окремо речник Кремля Дмитро Пєсков цинічно прокоментував можливі мотиви українських атак напередодні міжнародних переговорів. Пєсков не виключив, що останні удари можуть бути пов'язані з майбутньою тристоронньою зустріччю лідерів Росії, Китаю та США.

Кримський міст / Інфографіка: Главред

Як знищення арки Кримського мосту вплине на дії РФ на фронті

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло вважає, що пошкодження Кримського мосту не матиме значного впливу на військову логістику РФ, оскільки росіяни переорієнтували основні перевезення на окуповані території півдня України. Водночас удар створює психологічний тиск на окупантів і може спровокувати нову хвилю виїзду росіян із Криму.

"На жаль, на військову логістику це дуже сильно не вплине", - сказав експерт в ефірі телемарафону.

За словами Жмайла, через Кримський міст росіяни перевозили переважно особовий склад, а також зброю та боєприпаси цивільними вантажівками під прикриттям. Обсяги таких перевезень були незначними й становили максимум 10%.

"Але все це – дуже й дуже малі об’єми, максимум – до 10%... А от для цивільних це дуже й дуже цікавий аспект, тому що таким ударом, фактично поверненням Криму до енергетичної блокади, з блокуванням там інфраструктури – можна очікувати нової хвилі евакуації російського населення з Кримського півострова, яких з початку анексії Криму, з 2014 року, наїхало понад 1 млн осіб", - підкреслив Жмайло.

Окреме значення удар має для психологічного стану російських військових на півострові. Експерт наголошує, що пошкодження переправи демонструє можливість дзеркальної відповіді на російські атаки по українських мостах.

"І власне це готує основу для подальших наших дій, ударів по півострову", - підкреслив він.

Удар по Кримському мосту - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські пропагандистські канали та Z-блогери фактично визнали, що нічний удар по Кримському мосту 17 листопада став найсерйознішим пошкодженням об’єкта з початку повномасштабного вторгнення. За даними російських моніторингових пабліків, переправу атакували чотирма крилатими ракетами - одна з них поцілила у 227-метрову арку судноплавного прольоту, яка напередодні, 16 листопада, вже була деформована приблизно на 15 градусів після нальоту близько сотні безпілотників. Через критичні руйнування військову логістику окупантів доведеться екстрено переводити на сухопутний коридор трасою "Новоросія".

Ексрадник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко опублікував відеозапис із бортової камери ракети безпосередньо перед моментом влучання в конструкцію переправи, а один із розробників Денис Штілерман підтвердив, що для ураження застосовували українські крилаті ракети FP-5 "Фламінго". На оприлюднених у мережі кадрах наслідків видно, що одна з арок судноплавного прольоту повністю відсутня і впала в протоку, автомобільне та залізничне сполучення зупинене, а навігаційна секція Керч-Єнікальського каналу заблокована.

Раніше призначений Кремлем гауляйтер окупованого Криму Сергій Аксьонов підтвердив повторну нічну атаку та оголосив про повне призупинення руху транспорту через Кримський міст, закликавши утриматися від поїздок у цьому напрямку. За повідомленнями очевидців і моніторингових ресурсів, у районі переправи пролунало близько семи потужних вибухів.

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