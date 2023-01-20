Директор ЦРУ таємно приїжджав до Києва, щоб розповісти Зеленському про плани РФ - Washington Post

Вільям Бернс попередив Київ у січні 2022 року, що російські війська намагатимуться захопити аеропорт Антонов на перших етапах вторгнення 24 лютого.

Вільям Бернс приїжджав до Києва і зустрівся з Володимиром Зеленським / Фото УНІАН, ОП

Директор ЦРУ Вільям Бернс минулого тижня таємно приїжджав до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і проінформувати його про можливі подальші військові плани країни-агресора Росії на найближчі тижні та місяці.

Про це пише The Washington Post з посиланням на чиновників та інші джерела, знайомі з деталями візиту.

"Бернс відвідав Київ, де зустрівся з колегами з української розвідки, а також з президентом Зеленським і підтвердив нашу незмінну підтримку України в її захисті від російської агресії", - сказав виданню американський чиновник.

"Після зустрічі Зеленський чітко зрозумів, що підтримка Києва з боку Вашингтона залишається сильною, а фінансування у розмірі 45 мільярдів доларів, ухвалене Конгресом у грудні 2022 року, триватиме принаймні до липня або серпня", - пише WP.

Бернс - колишній посол в Росії та чиновник Держдепартаменту, є одним з провідних експертів уряду США. Як пише видання, він також є шанованою фігурою серед найближчого оточення Зеленського через його точне попередження у січні 2022 року, що російські війська намагатимуться захопити український аеропорт Антонов на перших етапах вторгнення 24 лютого. Його послання, передане особисто, ґрунтувалося на оцінці розвідки США. Таким чином, Бернс допоміг Україні підготуватися до захисту аеропорту й позбавив Росію плацдарму, необхідного для захоплення Києва.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що вторгнення в Україну з боку Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Кремль не просто переносить терміни реалізації свого попереднього плану, а готує абсолютно новий план дій.

Військовий експерт Олексій Мельник вважає, що війна в Україні наближається до чергової фази кульмінації. Росія акумулює сили для того, щоб найближчим часом спробувати домогтися перелому у війні, перехопити ініціативу.

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