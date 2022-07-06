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Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки: Шольц назвав умову

6 липня 2022, 18:01

Олаф Шольц несподівано змінив свою думку і заявив, що Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки.

Олаф Шольц
Олаф Шольц / president.gov.ua

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 6 липня заявив, що його країна готова надати Україні гарантії безпеки.

Як пише Süddeutsche Zeitung, глава німецького уряду відразу уточнив, що гарантії будуть відрізнятися від тих, які прописані 5 статтею договору НАТО про колективну безпеку.

ЗМІ повідомляє, що Шольц сказав це під час відповідей на запитання депутатів у Бундестазі.

За словами канцлера ФРН, конкретні пропозиції щодо гарантій по Україні вже обговорюють країни "Великої сімки".

"Втім, ці гарантії не можуть бути аналогом 5 статті НАТО. Вони повинні бути адаптовані до конкретної ситуації", - уточнив Шольц.

Що саме він мав на увазі, коли говорив про конкретні ситуації, канцлер Німеччини пояснювати не став.

Що важливо знати

П'ята стаття Північноатлантичного договору про колективну оборону НАТО передбачає автоматичну військову допомогу в разі нападу на країну-члена Альянсу.

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Плани України щодо НАТО

Президент Володимир Зеленський у квітні говорив, що Україна готова була б вступити в НАТО, однак Києву не пропонують інтеграції до Альянсу. У ситуації, що склалася Україна має намір шукати оптимальні моделі безпеки, які дозволять забезпечити захист українців.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що Північноатлантичний альянс не закриває свої двері для України. Але зараз не час обговорювати це питання. Говорити на тему вступу України до НАТО, на його думку, потрібно після завершення війни з Росією.

Президент Зеленський на початку червня заявляв, що зараз не час міркувати про вступ України до НАТО. За його словами, Київ не погодиться на сценарій, що передбачає розміщення баз Альянсу без інтеграції в колективний блок безпеки заходу.

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