Шольц дав тривожний прогноз: мало шансів на швидке завершення війни в Україні

Олаф Шольц / president.gov.ua

На сьогоднішній день існує мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"На жаль, можна помітити, що Росія продовжує війну з незмінною жорстокістю. Так що ми не в ситуації, коли можна передбачити кінець", - підкреслив він журналістам після саміту G7, пише Bild.

Німецький канцлер звернув увагу на те, що "в якийсь момент" буде домовленість між президентами Росії і України - "але зараз це не так".

"Поки мова йде більше про те, щоб підтримувати тиск на Росію, щоб взагалі зробити кінець війни можливим і Росія усвідомила, що не може диктувати умови миру про це зараз йде мова", — додав Шольц.

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Нагадаємо, раніше в Німеччині чиновники заявили, що незабаром бійці ЗСУ завершать курс навчання з метою використання німецьких самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Після цього гаубиці можна буде відправити в Україну і передати українській армії в зону бойових дій.

До того в Німеччині представники правлячої коаліції жорстко розкритикували канцлера Олафа Шольца через те, що той під час візиту до Києва не дав чітких обіцянок з постачання важкого озброєння Україні.

"Прийшов час нарешті дати чітке зобов'язання про негайну доставку важкого озброєння", — сказав депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу Йохан Вадефуль.

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