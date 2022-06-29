УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Союзники по НАТО передаватимуть Києву зброю стільки, скільки необхідно - Шольц

29 июня 2022, 13:08

Києву пообіцяли подальшу підтримку в боротьбі проти Росії. Допомагати будуть до тих пір, поки це буде необхідно для того, щоб Україна могла захищатися.

Олаф Шольц
Олаф Шольц зробив заяву про постачання зброї в Україну / Фото Reuters

Союзники по НАТО продовжать постачати Україні зброю стільки, скільки знадобиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як пише пише Reuters, Києву пообіцяли подальшу підтримку в боротьбі проти Росії.

Шольц у вівторок, 29 червня, на другий день саміту НАТО в Мадриді поділився позицією своєї країни.

"Добре, що країни, які зібралися тут, але і багато інших роблять свій внесок, щоб Україна могла захистити себе – надаючи фінансові кошти, гуманітарну допомогу, а також надаючи зброю, якої Україна терміново потребує", – сказав канцлер Німеччини.

"Послання таке: ми будемо продовжувати робити це – і робити це інтенсивно – до тих пір, поки це необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе", – акцентував Олаф Шольц.

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини вважає, що на сьогоднішній день існує мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, 32-річний боєць Іноземного легіону ЗСУ з Німеччини, ветеран Афганської кампанії у складі німецької армії, піддав найжорстокішій критиці повільність уряду ФРН в плані надання зброї Україні.

"Ми можемо виграти цю війну, якщо федеральний уряд нарешті підніме свою тушу. І ви можете це передати пану Олафу Шольцу. Скажіть, щоб він нарешті перестав протирати штани, проявив ініціативу і щось зробив [для України ‒ Главред] ",- сказав чоловік.

Інші новини:

війна в Україні військова допомога постачання зброї новини України
Реклама
Поддержите Главред

Останні новини

13:08

Союзники по НАТО передаватимуть Києву зброю стільки, скільки необхідно - Шольц

13:05

Російський вертоліт "самоліквідувався" в Запорізькій областіВідео

13:00

Гороскоп на завтра 30 червня 2022: Левам –грошова удача, Стрільцям – успіх у справах, Рибам - хороші новиниВідео

12:49

Ракетні удари по Україні заважають готуватися до контрнаступу - АрестовичВідео

12:39

"Данилко обгидив нашу країну": у Росії істерика через нову пісню Сердючки

Реклама
12:39

Розбрат в оточенні Путіна: речника президента РФ Пєскова кинула дружинаВідео

12:30

"У ГРУ беруть розумово відсталих": окупанти зганьбилися фейком про ракетний удар по КременчукуВідео

11:54

Продались окупантам: мелітопольці готові вбивати сусідів за 100 тисяч рублівВідео

11:49

83-річна жителька Одеси віддала військовим пральну машинку і гроші з пенсіїВідео

11:45

Місячний календар на липень 2022: найкращі і найнебезпечніші дні місяця

11:34

"Там, де ми втрачаємо одну людину, РФ втрачає п'ять": Зеленський розповів про втрати у війніВідео

11:16

Контрнаступ у розпалі: ЗСУ звільнили ще два населених пункти в Херсонській області - ISWВідео

10:59

У російському музичному рейтингу "Hot list" лідирують Тіна Кароль і Ані Лорак

10:56

Кремль недооцінив Україну, і це дало нам фору - Зеленський

10:54

Знищені понад 400 ПТРК "Конкурс": в РФ згорів склад з боєприпасамиВідео

10:53

"Дуже страшно": моряк з крейсера "Москва" розповів, що відбувалося на кораблі в момент аваріїВідео

10:43

Івана Купала 2022: магія дня, традиції і заборони - як відзначити це свято

10:30

Вакарчук показав середній палець ПутінуВідео

10:10

Серйозніша, ніж рак: Зеленський розповів про "хворобу" ПутінаВідео

09:57

Корольова показала, що хвороба зробила з її тілом:"офігіти можна"

Реклама
09:50

Білорусь вступить у війну проти України: Жданов назвав можливу датуВідео

09:47

На Зміїному "спекотно": ЗСУ вдарили по окупантах на островіВідео

09:28

"Підуть в СІЗО": в Росії заявили, що не обміняють українських полоненихВідео

09:24

Чмоня потрапив в обмінний список після 4 місяців полону: як педагог-окупант став зіркою ІнтернетуВідео

09:18

4 чарівні стрижки для жінок після 40 років з неймовірним омолоджувальним ефектом

09:05

ЗСУ важко поранили високопоставленого кадирівця – замначальника шпиталю окупантівВідео

09:04

Захистять Україну від російських ракет: ЗСУ вже освоюють норвезькі NASAMS – Politico

08:41

Гороскоп на сьогодні, 29 червня 2022: Близнюкам - гроші, Козерогам - цікава пропозиція

08:34

Неоковирний Третій Рим - імпотент. Про дефолт недоімперіїПогляд

08:26

ЗСУ вдарили з авіації по армії РФ на півдні: знищили 2 склади, РСЗВ "Ураган" і десятки росіянВідео

08:26

Джонсон пояснив, чому Путін почав свою "божевільну мачо-війну" в Україні

07:56

Удар ракетами по Дніпрі: під завалами СТО знайшли тіла жінки і чоловікаВідео

07:55

Ракетний обстріл Миколаєва: вранці окупанти вдарили в житлову багатоповерхівку, є жертвиВідео

07:40

Де зберігати гроші вдома: головні правила для заощадження багатства

07:26

У Bellingcat показали супутниковий знімок Кременчука після удару РФ по ТЦ АмсторВідео

07:05

Більше шкоди, ніж користі: 4 категорії людей, яким не можна пити чорний чай

06:37

Як Росія тестує нашу систему протиракетної оборониПогляд

05:49

Гороскоп на липень 2022 для Терезів: астролог назвала найнебезпечніші та кризові дніВідео

05:20

Найсмачніші домашні біляші з секретним інгредієнтом: простий рецепт за 15 хвилинВідео

04:50

Ціни на АЗС різко обвалилися: у Раді назвали терміни скасування паливного лімітуВідео

Реклама
04:21

Як позбутися від білого нальоту на агрусі та отримати щедрий урожай ягід

03:41

Як видалити жир з будь-якої поверхні на кухні: 3 найкращі способи

03:10

Як зварити буряк швидко за 10 хвилин: 3 супер рецепта для кожної господиніВідео

02:40

Україна буде "плавати": синоптики назвали дату атаки потужних зливВідео

02:10

"Кінець ще далеко": Макрон спрогнозував, коли завершиться війна в УкраїніВідео

01:37

Чи можливе захоплення Києва та Дніпра армією РФ: військовий експерт оцінив ризикиВідео

00:51

Прикмети на 29 червня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:30

Огневич вирішила стати тревел-блогером: що відомо

00:13

Зеленська захистила російську мову

00:12

Зеленський показав відео моменту влучання російської ракети по ТРЦ в КременчуціВідео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять