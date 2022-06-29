Союзники по НАТО передаватимуть Києву зброю стільки, скільки необхідно - Шольц

Києву пообіцяли подальшу підтримку в боротьбі проти Росії. Допомагати будуть до тих пір, поки це буде необхідно для того, щоб Україна могла захищатися.
Союзники по НАТО продовжать постачати Україні зброю стільки, скільки знадобиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Як пише пише Reuters, Києву пообіцяли подальшу підтримку в боротьбі проти Росії.
Шольц у вівторок, 29 червня, на другий день саміту НАТО в Мадриді поділився позицією своєї країни.
"Добре, що країни, які зібралися тут, але і багато інших роблять свій внесок, щоб Україна могла захистити себе – надаючи фінансові кошти, гуманітарну допомогу, а також надаючи зброю, якої Україна терміново потребує", – сказав канцлер Німеччини.
"Послання таке: ми будемо продовжувати робити це – і робити це інтенсивно – до тих пір, поки це необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе", – акцентував Олаф Шольц.
Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини вважає, що на сьогоднішній день існує мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом.
Нагадаємо, 32-річний боєць Іноземного легіону ЗСУ з Німеччини, ветеран Афганської кампанії у складі німецької армії, піддав найжорстокішій критиці повільність уряду ФРН в плані надання зброї Україні.
"Ми можемо виграти цю війну, якщо федеральний уряд нарешті підніме свою тушу. І ви можете це передати пану Олафу Шольцу. Скажіть, щоб він нарешті перестав протирати штани, проявив ініціативу і щось зробив [для України ‒ Главред] ",- сказав чоловік.
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