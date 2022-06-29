Союзники по НАТО передаватимуть Києву зброю стільки, скільки необхідно - Шольц

Олаф Шольц зробив заяву про постачання зброї в Україну / Фото Reuters

Союзники по НАТО продовжать постачати Україні зброю стільки, скільки знадобиться. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Як пише пише Reuters, Києву пообіцяли подальшу підтримку в боротьбі проти Росії.

Шольц у вівторок, 29 червня, на другий день саміту НАТО в Мадриді поділився позицією своєї країни.

"Добре, що країни, які зібралися тут, але і багато інших роблять свій внесок, щоб Україна могла захистити себе – надаючи фінансові кошти, гуманітарну допомогу, а також надаючи зброю, якої Україна терміново потребує", – сказав канцлер Німеччини.

"Послання таке: ми будемо продовжувати робити це – і робити це інтенсивно – до тих пір, поки це необхідно для того, щоб Україна могла захищати себе", – акцентував Олаф Шольц.

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини вважає, що на сьогоднішній день існує мало шансів на припинення війни в Україні дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, 32-річний боєць Іноземного легіону ЗСУ з Німеччини, ветеран Афганської кампанії у складі німецької армії, піддав найжорстокішій критиці повільність уряду ФРН в плані надання зброї Україні.

"Ми можемо виграти цю війну, якщо федеральний уряд нарешті підніме свою тушу. І ви можете це передати пану Олафу Шольцу. Скажіть, щоб він нарешті перестав протирати штани, проявив ініціативу і щось зробив [для України ‒ Главред] ",- сказав чоловік.

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