Шольц закликав боротися проти проти "імперіалізму Путіна" та не погоджуватися на його мир

Шольц висловився про мирний договір між Україною і Росією / Reuters

Влада Німеччини виступає категорично проти мирного договору між Україною і Росією на умовах російського президента Володимира Путіна, йдеться в заява канцлера країни Олафа Шольца.

"Україна і тільки Україна вирішує, що їм підходить. Нічого про Україну без України! Ми далекі від переговорів, тому що Путін вірить у продиктований мир. Тим важливіше, щоб ми неухильно дотримувалися курсу", - заявив лідер Німеччини.

Шольц зазначив, що Євросоюз, НАТО і країни "Великої сімки" мають послати чітке повідомлення про те, що демократії світу "стоять разом у боротьбі проти імперіалізму Путіна".

"Але також у боротьбі з голодом і бідністю, з кризою охорони здоров'я та зміною клімату", - додав він.

Нагадаємо, голова фракції Слуга народу та очільник переговорної групи з РФ по війні Давид Арахамія заявив, що Україна може відновити переговори з Росією щодо війни після низки контратак ЗСУ, коли українські військові матимуть сильніші позиції на фронті.

Пізніше стало відомо про те, що ексканцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що в майбутньому може стати посередником у мирному врегулюванні війни між Росією і Україною. При цьому наразі ця тема не обговорюється.

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