Бази НАТО в Україні тільки в обмін на вступ до Альянсу: Зеленський заявив Заходу про позицію Києва

Якщо ми не в НАТО, то немає жодних баз - Зеленський / Колаж Офіс президента, Reuters

Наразі немає часу на діалоги про перспективи вступу України до НАТО і розміщення на території країни військових баз колективного блоку безпеки Заходу. Українську державу не запрошують вступити до організації. Якщо Києва не буде у Альянсі, то про жодні бази й мови бути не може. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю Financial Times він розповів про те, що наразі немає сенсу говорити про інтеграцію України до Північноатлантичного альянсу. Київ не запрошують до участі в блоці.

читайте такожБитва на виснаження: у НАТО дали тривожний прогноз щодо війни в УкраїніКрім того, за словами президента, не слід говорити і про можливе розміщення баз НАТО в Україні. Такий сценарій можливий тільки у разі вступу держави до Альянсу.

"Навіщо витрачати час, щоб говорити, наприклад, сьогодні про вступ або не вступ України до НАТО. Я реагую на факти, так само як і бази. Якщо ми не в НАТО, то немає жодних баз. Якщо ми в НАТО — будь ласка, Запрошуйте нас до НАТО. Ви ж нас не запрошуєте. Мені здається, ми про це наговорилися", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Вступ України до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова була б вступити до Північноатлантичного альянсу. Але організація не виступає з такою ініціативою. Київ має намір працювати над отриманням гарантій, які забезпечать безпеку українського народу.

Глава дослідницької групи Bellingcat Христо Грозєв казав, що в НАТО високо оцінюють професіоналізм ЗСУ на війні з Росією. За його словами, Україна вже могла б вступити до Альянсу, однак це політичне питання, яке треба обговорювати з Росією.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що НАТО не закриває свої двері для України. При цьому, за словами американського військового чиновника, наразі це питання не на часі. Говорити на тему інтеграції України до Альянсу можна після завершення війни Москви проти Києва.

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