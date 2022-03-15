Генсек ООН Гутерріш допустив можливість ядерної війни

Антоніу Гутерріш / Фото Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш більше не виключає можливості ядерної війни, враховуючи розвиток подій в Україні.

Той факт, що Росія поставила ядерну зброю стримування в режим очікування, є моторошною подією, передає німецьке видання Welt.

"Перспектива ядерного конфлікту, колись немислима, тепер знову стала можливою", - заявив Гутерріш в понеділок в Нью-Йорку.

Зазначимо, ще кілька тижнів тому глава ООН називав подібну перспективу неймовірною.

Гутерріш назвав Росію винною в кровопролитній війні, яка стала причиною загибелі тисячею мирних українських жителів, а також руйнуванні цивільної інфраструктури.

"Переважна більшість жертв серед цивільного населення і переважна більшість зруйнованої цивільної інфраструктури сталася з вини російських збройних сил у зв'язку з війною", - генсек ООН.

Питання оголошення безпілотного режиму над Україною залишається ключовим у розвитку найтрагічніших сценаріїв, але не знімається з порядку денного.

Нагадаємо, 27 лютого Володимир Путін оголосив, що переводить сили стримування "в режим особливого бойового чергування".

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз проводить чимало переговорів, "щоби завершити цю війну якомога швидше чесним миром". Переговори тривають зокрема і з російською стороною.

Переговори між Росією та Україною продовжаться 15 березня. Як розповів радник глави Офісу президента, член переговорної делегації Михайло Подоляк в переговорах взяли технічну паузу для додаткової роботи в робочих підгрупах і уточнення окремих визначень.

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