Заради чого вам гинути в Україні?: Зеленський звернувся до російських солдат

Володимир Зеленський звернувся до військових РФ / скріншот

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських військових і запропонував їм вибір - загинути або здатися в полон.

"Я хочу сказати російським солдатам, тим, які вже зайшли на нашу землю, і яких тільки збираються відправити воювати проти нас. Російські строковики, послухайте мене особливо уважно. Російські офіцери - ви ж вже все зрозуміли", - сказав Зеленський у своєму новому звернення.

Глава держави додав, що російські військові нічого не заберуть в України, а будуть тільки забирати життя українців. При цьому і самі будуть гинутимуть.

"Заради чого вам гинути і за чим? Я знаю, що ви хочете вижити. Ми чуємо в перехопленнях ваших розмов, що ви насправді думаєте про цю війну, про цю ганьбу і свою державу", - додав Зеленський.

За його словами, розмови російських військових між собою і з рідними прослуховуються. На їх підставі можна зробити висновки, хто вони такі.

"Тому я пропоную вам вибір. Від імені українського народу ми даємо вам шанс вижити, якщо ви здастеся нашим силам. Будемо поводитися з вами так, як і належить поводитися з людьми, як з вами не зверталися у вашій армії. Вибирайте!"- резюмував Зеленський.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.