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Переговори з РФ: у Зеленського розповіли, коли чекати результату

14 березня 2022, 18:22

У переговорах взята технічна пауза до завтра, пояснив Михайло Подоляк.

Подоляк
Михайло Подоляк / УНІАН

У переговорах української та російської делегацій щодо припинення війни взята технічна пауза до 15 березня.

При цьому самі переговори тривають, повідомив радник глави Офісу президента, член переговорної делегації Михайло Подоляк в Twitter.

"У переговорах взята технічна пауза до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах та уточнення окремих визначень. Переговори тривають", - підкреслив він.

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У коментарі він уточнив, що технічна пауза взята до завтрашнього ранку для продуктивної роботи технічної та юридичної груп.

Основні коментарі по суті, можливо, будуть вже завтра", - додав Подоляк.

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Переговори України з РФ

Перші переговори України та Росії після початку російського вторгнення відбулися 28 лютого. На них, за словами Подоляка, делегації встановили пріоритетні теми, за якими намітили ряд рішень, і вирушили для консультацій у свої столиці.

3 березня відбувся другий раунд переговорів української та російської делегацій. Радник Голови ОП Михайло Подоляк розповів про підсумки другого раунду українсько-російських переговорів. За його словами, поки не вдалося отримати результатів, на які розраховували.

Раніше повідомлялося, що переговори проходитимуть у відеоформаті і нон-стоп. Старт діалогу сторін був запланований на 10: 30.

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Михайло Подоляк війна Росії та України
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