Зеленський потролив армію РФ: стала постачальником техніки для ЗСУ

Володимир Зеленський / Фото Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Російській Федерації починають розуміти, що війною з Україною нічого не досягнуто.

"Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Вони досі не можуть оговтатися, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За словами президента, "російські солдати і офіцери, тікаючи з поля бою і кидаючи техніку, це розуміють".

"Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту держави. Російські війська на сьогодні фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити", - зазначив він.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.