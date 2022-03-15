Зеленський потролив армію РФ: стала постачальником техніки для ЗСУ

Російські солдати і офіцери тікають з поля бою і кидають техніку, підкреслив президент.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Російській Федерації починають розуміти, що війною з Україною нічого не досягнуто.
"Як і раніше, ворог розгублений. Вони не очікували такого опору. Вірили своїй пропаганді, яка десятиліттями бреше про нас. Вони досі не можуть оговтатися, але вже почали розуміти, що війною вони нічого не досягнуть", - заявив Зеленський у відеозверненні.
За словами президента, "російські солдати і офіцери, тікаючи з поля бою і кидаючи техніку, це розуміють".
"Ми беремо трофеї і використовуємо їх для захисту держави. Російські війська на сьогодні фактично один з постачальників техніки для нашої армії. Вони і в страшному сні не могли такого побачити", - зазначив він.
Війна РФ проти України
Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.