Генсек ООН закликав Росію зупинити напад на Україну/ Reuters

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав президента Росії Володимира Путіна зупинити російські війська від нападу на Україну.

Про це він сказав під час екстреного засідання Ради безпеки. Рада безпеки ООН уже вдруге за тиждень зібралася на екстрене обговорення ситуації навколо України.

"Я можу сказати тільки одну річ від щирого серця: президент Путін, зупиніть ваші війська від нападу на Україну, дайте світу шанс, надто багато людей уже загинули", – наголосив Гутерріш.

Також Гутерріш зазначив, що настав найсумніший момент у його кар'єрі на посаді голови організації.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про проведення спеціальної операції проти України. Таке рішення він прийняв після звернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР". Путін закликав українських військових скласти зброю.

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Український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що війська Росії перетнули північні кордони України і атакували військові об’єкти по всій території нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країні запровадять воєнний стан через вторгнення Росії. Глава держави закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.

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