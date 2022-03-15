Зеленський розповів, як просуваються переговори про завершення війни в Україні

Президент провів переговори з низкою лідерів Євросоюзу та інших країн. Переговори між Росією та Україною продовжаться сьогодні, 15 березня.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз проводить чимало переговорів, "щоби завершити цю війну якомога швидше чесним миром". Переговори тривають зокрема і з російською стороною.
"Над цим працювала і наша делегація на переговорах з російською стороною. Досить непогано, як мені доповіли. Але подивимося", - сказав Зеленський.
Глава держави додав, що за минулу добу проводив переговори з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн; президентом Польщі Анджеєм Дудою; прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем; прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.
"Взаєморозуміння на сто відсотків", - зазначив український лідер.
Окремо президент України відзначив розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом, яку він назвав частиною "переговорних зусиль, щоби завершити цю війну якнайшвидше".
"Чесним миром", - підкреслив при цьому Зеленський.
Як відомо, переговори між Росією та Україною продовжаться 15 березня. Як розповів радник глави Офісу президента, член переговорної делегації Михайло Подоляк в переговорах взяли технічну паузу для додаткової роботи в робочих підгрупах і уточнення окремих визначень.
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