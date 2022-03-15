Зеленський розповів, як просуваються переговори про завершення війни в Україні

Володимир Зеленський / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз проводить чимало переговорів, "щоби завершити цю війну якомога швидше чесним миром". Переговори тривають зокрема і з російською стороною.

"Над цим працювала і наша делегація на переговорах з російською стороною. Досить непогано, як мені доповіли. Але подивимося", - сказав Зеленський.

Глава держави додав, що за минулу добу проводив переговори з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн; президентом Польщі Анджеєм Дудою; прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Бетелем; прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Беннетом.

"Взаєморозуміння на сто відсотків", - зазначив український лідер.

Окремо президент України відзначив розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Беннетом, яку він назвав частиною "переговорних зусиль, щоби завершити цю війну якнайшвидше".

"Чесним миром", - підкреслив при цьому Зеленський.

Як відомо, переговори між Росією та Україною продовжаться 15 березня. Як розповів радник глави Офісу президента, член переговорної делегації Михайло Подоляк в переговорах взяли технічну паузу для додаткової роботи в робочих підгрупах і уточнення окремих визначень.

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