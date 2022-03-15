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Росія попросила Китай допомогти продуктами харчування для своїх військових в Україні - CNN

15 березня 2022, 05:08

Окупаційні війська РФ не можуть просуватися вперед, зокрема, через логістичні проблеми. Нерідкі випадки, коли українці знищують колони з продуктами.

Китай Росія
Росія звернулася до Китаю по допомогу / Reuters

На тлі війни в Україні Росія запросила у Китаю продовольчу та інші види допомоги, включаючи військову і фінансову.

Як пише CNN з посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією, Росія попросила у Китаю розфасовані військові продуктові набори, відомі в США як "їжа, готова до вживання" або MRE.

У запиті підкреслюються основні логістичні проблеми, які, на думку військових аналітиків і офіційних осіб, перешкоджають просуванню окупаційних військ РФ в Україні. Справа в тому, що підрозділи передового базування зазвичай випереджають свої конвої з припасами. Нерідко такі колони з продуктами знищуються українцями. Так, фіксуються численні випадки, як окупанти вривалися в продуктові магазини в різних населених пунктах у пошуках їжі.

Як вважає одне з джерел, Пекін може передати Москві продовольство, оскільки такий запит не передбачає допомоги з озброєнням, що буде сприйнято Заходом як провокація.

За словами одного з джерел, в керівництві Комуністичної партії Китаю немає єдиної думки щодо того, як реагувати на прохання Росії про допомогу. Два чиновники заявили, що бажання Китаю уникнути економічних наслідків може обмежити його бажання допомогти Росії. Офіційні особи окремо повідомили CNN, що президент Китаю Сі Цзіньпін стурбований тим, як війна в Україні пожвавила альянс НАТО.

На вихідних офіційні особи США заявили, що у них є інформація про те, що Росія запросила у Китаю військову підтримку, включаючи безпілотники, оскільки її вторгнення просувається повільніше, ніж очікував Кремль. І китайський, і російський уряди публічно заперечували, що запит був зроблений.

Проте США вважають, що Китай, найімовірніше, вже вирішив надати Росії економічну і фінансову підтримку під час її війни з Україною. Як пише The Guardian з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників, знайомих з ходом дискусії в Римі, Пекін розглядає і можливість відправки країні-агресору військової допомоги, зокрема безпілотників.

Як відомо, в Італії відбулася зустріч радника президента США Джейка Саллівана з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю Яном Цзечі. На ній обговорювали інформацію про звернення Росії за допомогою до Китаю.

Так, один з чиновників у коментарі виданню зазначив, що американці пішли з зустрічі в Римі з песимізмом щодо того, що китайський уряд передумає підтримувати Москву.

"Суть в тому, щоиб спочатку змусити Китай передумати і переоцінити свою позицію. Ми не бачимо ознак такої переоцінки. Вони вже вирішили, що будуть надавати економічну і фінансову підтримку, і сьогодні це підкреслили. Питання в тому, чи підуть вони далі", - сказав ще один офіційний представник США.

Як повідомляв Главред, у сухпайків, якими годують російську армію, термін придатності закінчився ще 7 років тому - в 2015 році. На коробці з продуктами індивідуального раціону харчування стоїть дата виробництва 10 квітня 2013 року. Термін придатності цієї їжі, відповідно до зазначеної дати, закінчився 10 лютого 2015 року. Відповідне відео з'явилося у мережі.

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