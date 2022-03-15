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Велика російська військова колона застрягла на шляху до Києва - Пентагон

15 березня 2022, 01:25

У Пентагоні також повідомили, що від початку вторгнення Росія випустила понад 900 ракет по українській території.

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Просування військ РФ застопорилося-Пентагон

Міністерство оборони США заявило, що велика російська військова колона, добре відстежувана по супутникових знімках, застрягла на шляху до Києва. У Пентагоні також повідомили, що з початку вторгнення Росія випустила понад 900 ракет по українській території.

"Ми як і раніше вважаємо, що вона (колона - ред.) застопорилася, і вони (росіяни - ред.) не домоглися значного прогресу в її просуванні", - цитує видання заяву представника Міноборони США, повідомляє CNBC.

За оцінками Пентагону, російська військова колона протягом декількох днів мало просувалася вперед. При цьому з наданих Maxar Technologies супутникових знімків не можна точно визначити, скільки машин у конвої.

Представник Міноборони США також зазначив, що від початку вторгнення в Україну російські військові запустили понад 900 ракет. При цьому, за його словами, використовувалися балістичні і крилаті ракети малої і середньої дальності.

Війна РФ проти України

Рано вранці 24 лютого Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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війна в Україні новини США Пентагон військова агресія РФ новини України
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