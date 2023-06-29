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"У Путіна - важка ситуація": Небоженко назвав єдиний вихід для диктатора

Анна Ярославська
29 червня 2023, 09:01 оновлено 29 червня, 09:18
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Якщо Путін зуміє організувати репресії щодо свого оточення і генералітету, то тоді йому вдасться використовувати ситуацію на свою користь.
Віктор Небоженко, Путін, Пригожин
Після бунту Пригожина Путін ослаб, вважає Віктор Небоженко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Після військового заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина російський диктатор Володимир Путін опинився в дуже важкому становищі. Щоб повернути ситуацію на свою користь, йому потрібно почати репресії по відношенню до свого оточення й генералітету. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог і соціолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

За словами Небоженка, у Путіна знижується авторитет, зараз він не може навіть зняти міністра оборони Сергія Шойгу, інакше вийде так, ніби російський диктатор - на боці Пригожина.

"Пригожин себе під розстріл підігнав. І тепер не може навіть узгодити щось з Путіним. І це при тому, що вони 15 років дружили. Тож, у Путіна дуже важка ситуація. Якщо він дійсно урочисто розстріляє й віддасть суду Пригожина прямо в Москві, то інші його друзі скажуть: "А де гарантія, що і з нами завтра так не буде?". Ось тому вони всі зараз бояться один одного, але дуже задоволені, що Путін ослаб", - сказав політолог.

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Водночас у президента РФ є варіант перекласти відповідальність на інших.

"Тому все дуже просто — завтра почнуться арешти, такі ж як московські процеси 1937 року, і російський народ скаже, мовляв, Путін - сильний мужик. Тобто якщо він зуміє організувати репресії щодо свого оточення й генералітету, то тоді, так, йому вдасться використати ситуацію на свою користь. Їм потрібна важка рука. І Пригожин в цьому сенсі був на правильному шляху", - додав Небоженко.

Хто такий Віктор Небоженко

Віктор Сергійович Небоженко (нар. 14 лютого 1953, Жмеринка) — український політолог, соціолог. Директор соціологічної служби "Український барометр". Кандидат філософських наук, пише Вікіпедія.

Працював в Інституті філософії Академії наук України, Інституті соціології Академії наук України.

У 1994-му брав участь в першій президентській кампанії екс-прем'єр-міністра України Леоніда Кучми.

З 2003-го — керівник соціологічної служби Національного інституту стратегічних досліджень при Президенті України, директор Соціологічної служби "Український барометр".

Хто допомагав Пригожину влаштувати спробу бунту в РФ

Telegram-канал СВР писав, що Пригожину допомагали друзі з Генштабу РФ. Ватажок ПВК "Вагнера" розраховував на народну підтримку, а в ГУ Генштабу йому обіцяли перехід на його бік великої кількості військових ЗС РФ.

За даними The New York Time, колишній командувач військами РФ в Україні генерал Сергій Суровікін, ймовірно, заздалегідь знав про плани ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина влаштувати військовий заколот проти російського військового керівництва. Зараз США намагаються з'ясувати, чи допомагав Суровікін Пригожину розробляти плани бунту.

Російський воєнкор Володимир Романов заявив, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня.

Крім того, джерела, близькі до Міністерства оборони РФ, підтвердили журналістам видання The Moscow Times інформацію про арешт генерала Сергія Суровікіна у зв'язку з заколотом ПВК "Вагнера".

Сам Суровікін третій день не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, його охорона теж не відповідає, заявив колишній головний редактор "Ехо Москви" Венедиктов.

Інші новини:

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