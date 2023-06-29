"Невдаха, який вбив власне дитя": Подоляк жорстко розкритикував Пригожина

Наразі Пригожин кидається між Росією та Білоруссю, цілуючи "батькові" руку й просячи вибачення за невдалий бунт, підкреслив радник керівника ОП.

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Подоляк жорстко розкритикував Пригожина / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російський терорист Євген Пригожин впустив свій шанс щодо заколоту в країні-агресорці Росії, а його боягузство призвело до ліквідації приватної військової компанії "Вагнера", ватажком якої він був. Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

"Горе переможеним... Особливо боягузам. Імперію ПВК "Вагнера" роздирають на шматки падальщики, несучи в дзьобах найсмачніші шматки. ПВК швидко позбавляється мільярдного державного фінансування – на ці гроші претендують інші владні угруповання", - зазначив Подоляк.

Як підкреслив радник керівника ОП, частина найманців укладає контракти з Міністерством оборони Росії, інша ж – з "Росгвардією" або ж намагається повернутись до Африки, де вже є спроби націоналізувати активи ПВК.

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Сам Пригожин кидається між Росією та Білоруссю, цілуючи "батькові" руку й просячи вибачення за невдалий бунт.

"Але все це вже не має значення – людина, яка мала шанс, перетворилася на невдаху, що вбив власну дитину", - додав Подоляк.

Невдалий путч Пригожина та "заслання" у Білорусь

23 червня ватажок ПВК Вагнер Євген Прігожин звинуватив кадрових російських окупантів Міністерства оборони РФ у ракетному ударі по тилах угруповання. Він заявив, що тепер 25 тисяч озброєних вагнерівців будуть розбиратися з Міноборони.

Проте вже 24 червня увечері стало відомо про те, що Олександр Лукашенко під час переговорів з Пригожиним умовив його припинити наступ на Москву.

Пізніше стало відомо, що раніше відкриту кримінальну справу проти Пригожина в РФ побіцяли закрити, а сам ватажок найманців мав "піти в Білорусь".

Через добу повної тиші ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин почав виправдовувати свої провальні спроби. Він різко почав говорити про те, що нібито "не планував" скидати і захоплювати владу в Росії. За 200 км до Москви він зупинив "вагнерівців" нібито "щоб не проливати російську кров".

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що у Білорусі за 200 км від кордону з Україною почалося будівництво табору для найманців ПВК Вагнера. Російські журналісти заявили, що площа табору в Осиповичах складе 24 тисячі квадратних метрів, він буде розрахований на вісім тисяч ліжок. Будівельникам нібито дали завдання закінчити установку табору до обіду 27 червня.

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