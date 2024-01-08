Понад 1 мільйон дронів для ЗСУ: Федоров оцінив можливості України

Зараз потрібно робити як мінімум 20-30% FPV-дронів з тепловізорами, розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров українським журналістам.

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Україна може виробити понад 1 мільйон дронів - Федоров / Колаж: Главред, фото: УНІАН, АрміяInform

Україна здатна виробити більше одного мільйона дронів на потреби Сил оборони. Багато що залежить від характеристик апарату. Ринок серйозно розігнався і може робити більше, ніж на те передбачено коштів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що вітчизняні виробники цілком здатні зробити понад 1 мільйон дронів у 2024 році.

"Ця цифра досить реалістична. Може бути, що більше буде дронів вироблено цього року. Дуже багато залежить від характеристик, про які дрони йдеться. Зараз мінімум 20-30% треба робити FPV-дрони з тепловізорами. FPV можна зробити і більше мільйона. Також має значення, яка технологія зв'язку буде активно розвиватися через 3-4 місяці, але в цілому здібностей вже діючих компаній вистачає для того, щоб робити таку кількість", - вважає Федоров. відео дня

Як стверджує міністр, ринок в Україні настільки розігнався, що може робити навіть більше дронів, ніж передбачено бюджетом.

"Потрібно збільшувати фінансування, потрібно далі відкривати ринки для того, щоб ціни зменшувалися завдяки конкуренції і відбувалася локалізація комплектуючих. Необхідно дати більше можливостей українському приватному сектору більше виробляти зброю і продавати її державі", - підкреслив Михайло Федоров.

Війна Росії проти України

Україна здатна перемогти Росію, йдеться в статті американського журналу Foreign Policy. Як вважають експерти, ключем до перемоги стануть точні повітряні удари українських військ по російських окупантах.

Захід не змушує Україну йти на перемовини з Росією і заморозку війни, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, сам Путін не зацікавлений у будь-якому завершенні війни.

Росія атакує і накопичує війська, сказав президент Володимир Зеленський. ЗСУ відбивають напади ворога в повітрі, проте цього недостатньо. Україні потрібне посилення системи протиповітряної оборони.

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