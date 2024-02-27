Російський дрон вдарив по даху: Україна втратила перший танк M1 Abrams - Forbes

Жоден танк не є невразливим. І майже всі танки особливо вразливі для атак зверху, зазначають журналісти.

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Україна втратила перший танк M1 Abrams / Колаж: Главред, фото:twitter.com/DefenceU, twitter.com/Pion_2S7

ЗСУ втратили на фронті перший танк M1 Abrams, який був поставлений Сполученими Штатами Америки в рамках військової допомоги Україні. Всього в українських військових була 31 така бойова машина.

Як пише видання Forbes, у мережі з'явилося відео, на якому видно, як дрон полює за одним танків Abrams, якими оснащені військові 47-ї механізованої бригади ЗСУ, на захід від Авдіївки.

На окремому зображенні видно той же палаючий М-1, очевидно, в результаті удару того ж або іншого безпілотника.

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Підбитий танк "Абрамс" / twitter.com/Pion_2S7

"За кілька тижнів батальйон зазнав першої підтвердженої втрати танка. Відео з російського безпілотника, схоже, підтверджує, що те, чого побоювалися спостерігачі, сталося: безпілотник вдарив "Абрамс" по його тонкому броньованому даху, спричинивши внутрішню пожежу, яка, ймовірно, знищила машину. Неясно, чи вдалося врятуватися чотирьом членам екіпажу", - пише Forbes.

У виданні також закликали не звертати уваги на російську пропаганду, що прославляє першу втрату М-1.

"Жоден танк не є невразливим. І майже всі танки особливо вразливі до атак зверху. Є лише один виняток: шведський Strv 122, який має додаткову броню на даху вежі. Але навіть Strv 122 не захищений від вогню противника", - зазначають журналісти.

Танки M1 Abrams в Україні

Президент США Джо Байден 25 січня 2023 року підтвердив наміри передати Україні 31 танк M1 Abrams, що дорівнює одному українському батальйону.

У вересні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що перша партія американських танків M1 Abrams "вже знаходиться в Україні". Всього США зобов'язалися передати Україні 31 машину.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявляв, що Україна буде використовати танки Abrams для добре спланованих, проривних операцій.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії та морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко та низки близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" наразі є одним з найважчих танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

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