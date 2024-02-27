Чи пролітав дрон РФ над Молдовою: у Повітряних силах прокоментували нічний інцидент

Речник повітряних сил ЗСУ каже, що нічого дивного у такому інциденті немає, адже "це вже не вперше".

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У Повітряних силах прокоментували, чи пролітав дрон РФ над Молдовою/ колаж: Главред, фото: скрін

В Міноборони України повідомляли, що під час атаки окупантів дронами і ракетами по нашій державі ввечері 26 лютого було зафіксовано проліт безпілотника через Молдову. Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інцидент і зазначив, що у цьому немає нічого сенсаційного, тому що подібне стається не вперше. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Я знав, що сьогодні буде "топ новиною", що пролетів "Шахед" через Молдову. Ну це ж було вже і не раз. Я навіть не бачу особливої сенсаційності в цій новині, що пролітають через Молдову чи Придністров'я, анклав російський, і ракети крилаті й "Шахеди". Ну і цього разу безумовно був зафіксований такий проліт радіолокаційними системами", – зазначив Ігнат.

Він наголосив, що країна-агресорка Росія вже не вперше проводить провокації на цьому напрямку. Тому, за його словами, "нічого дивного тут немає".

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Ігнат нагадав, що були випадки, коли не лише безпілотники ударного типу, а й розвідувальні БПЛА часто наближалися навіть до території Румунії.

"Ну типу "Орлан" чи якісь це було раніше, десь рік чи пів року тому. Такі випадки були теж. Тому нічого особливого в цій новині немає. Він пролетів, скоротив собі, так би мовити, шлях і таким чином потрапив з півдня на територію нашої держави, де був знищений нашою ППО", – сказав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

У Молдові заперечують проліт дрона РФ

Проте у Міністерстві оборони Молдови заявили, що російський безпілотник не пролітав через їхній повітряний простір ввечері у понеділок, 26 лютого. Така заява прозвучала після того, як Повітряні сили України повідомили, що Хмельницьку область атакували "Шахеди", які рухалися від кордону з Молдовою.

"У зв’язку з нібито ризиком входження безпілотника в повітряний простір Республіки Молдова повідомляємо, що жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією сьогодні (26 лютого – ред.) ввечері над Україною, не пролітав над повітряним простором Республіки Молдова", – запевнили у молдовському міноборони.

Атаки дронами і ракетами по Україні

Раніше повідомлялося, що у ніч на 26 лютого РФ вдарила по Дніпру та Харкову. У Дніпрі госпіталізовано чотирьох людей, десять будинків постраждали. Також пошкоджено автомобілі.

Під час ракетно-дронового удару окупантів по Україні в ніч на 26 лютого сили ППО знищили 9 "Шахедів" і 3 ракети Х-59. Окупанти застосували для атаки по Україні сім ракет різних типів і 14 ударних безпілотників "Shahed".

Також у ніч на 27 лютого в Україні лунали вибухи – РФ атакувала з повітря та влаштувала провокацію в Молдові. Один з дронів окупанти направили по траєкторії з перетином україно-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області, Повідомили повітряні сили ЗСУ.

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