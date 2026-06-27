"Фламінго" звітали у Волгоград: під удар потрапив великий завод, деталі

Коротко:
- Дрони атакували Волгоград, у місті пролунали вибухи
- Ймовірно, уражено завод "Титан-Барікади"
- Підприємство виробляє озброєння та перебуває під санкціями
Зранку в суботу, 27 червня, Волгоград атакували ракети. Росіяни скаржилися на гучні вибухи. Під удар, ймовірно, потрапило одне із підприємств міста. Про це пише Telegram-канал Exilenova+.
Приблизно о 03:50 з’явилися повідомлення про те, що для Волгоградської області існує ракетна небезпека. Також про ракетну небезпеку попередили мешканців Пензенської, Оренбурзької, Самарської областей.
У цей час у соцмережах також з'явилися кадри, на яких було зафіксовано невідомі ракети. На деяких відео було чути, що у Волгограді лунають вибухи, після чого здіймався стовп диму.
Telegram-канал пише, що, попередньо, під удар потрапив завод "Титан-Барікади". Ймовірно, його атакували ракети "Фламінго". Зафіксовано щонайменше два влучання.
Варто додати, що "Титан-Барікади" - це одне із найстаріших і найбільших підприємств Волгограда, яке займається важким машинобудуванням.
Зокрема, підприємство виготовляє пускові установки, артсистеми, компоненти для ракетних комплексів, а саме "Іскандер-М", "Ярс" та "Тополь-М".
Крім того, цей завод з 2022 року перебуває під міжнародними санкціями. Причина - виробництво озброєння для армії РФ.
Які цілі можуть бути уражені в Росії
Військовий аналітик, ексспівробітник СБУ Іван Ступак говорив, що після удару по Москві та пробиття її ППО, Україні потрібно працювати з російськими регіонами в інформаційному плані.
За його словами, у Московській області є певна кількість військових підприємств, які забезпечують армію РФ комплектуючими до "Іскандерів", "Кинджалів" та "шахедів".
"Я думаю, що Україна дедалі більше концентруватиметься саме на таких військових об’єктах. Звісно, є ще символічні цілі, які могли б дати потужний медійний ефект. Наприклад, будівля ФСБ. Але головне — створювати відчуття вразливості", - наголосив він.
Вибухи в РФ - останні новини
Як повідомляв Главред, в ніч на 26 червня Тульська область країни-агресора РФ опинилася під масованою атакою дронів. Під удар потрапив завод "Азот" у Новомосковську. Місцеві жителі чули багато вибухів, а також скаржилися на дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електроенергією.
У ніч на 22 червня та вранці в понеділок Москву та область також атакували дрони. Жителі країни-агресора масово фіксували прольоти безпілотників.
У четвер, 23 червня, у російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі видно клуби чорного диму.
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Про персону: Іван Ступак
Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.
Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.
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