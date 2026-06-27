"Фламінго" звітали у Волгоград: під удар потрапив великий завод, деталі

Завод є одним із найстаріших і найбільших підприємств Волгограда.

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Удар по заводу РФ в Волгограді / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Дрони атакували Волгоград, у місті пролунали вибухи

Ймовірно, уражено завод "Титан-Барікади"

Підприємство виробляє озброєння та перебуває під санкціями

Зранку в суботу, 27 червня, Волгоград атакували ракети. Росіяни скаржилися на гучні вибухи. Під удар, ймовірно, потрапило одне із підприємств міста. Про це пише Telegram-канал Exilenova+.

Приблизно о 03:50 з’явилися повідомлення про те, що для Волгоградської області існує ракетна небезпека. Також про ракетну небезпеку попередили мешканців Пензенської, Оренбурзької, Самарської областей.

відео дня

У цей час у соцмережах також з'явилися кадри, на яких було зафіксовано невідомі ракети. На деяких відео було чути, що у Волгограді лунають вибухи, після чого здіймався стовп диму.

Telegram-канал пише, що, попередньо, під удар потрапив завод "Титан-Барікади". Ймовірно, його атакували ракети "Фламінго". Зафіксовано щонайменше два влучання.

Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Варто додати, що "Титан-Барікади" - це одне із найстаріших і найбільших підприємств Волгограда, яке займається важким машинобудуванням.

Зокрема, підприємство виготовляє пускові установки, артсистеми, компоненти для ракетних комплексів, а саме "Іскандер-М", "Ярс" та "Тополь-М".

Крім того, цей завод з 2022 року перебуває під міжнародними санкціями. Причина - виробництво озброєння для армії РФ.

Які цілі можуть бути уражені в Росії

Військовий аналітик, ексспівробітник СБУ Іван Ступак говорив, що після удару по Москві та пробиття її ППО, Україні потрібно працювати з російськими регіонами в інформаційному плані.

За його словами, у Московській області є певна кількість військових підприємств, які забезпечують армію РФ комплектуючими до "Іскандерів", "Кинджалів" та "шахедів".

"Я думаю, що Україна дедалі більше концентруватиметься саме на таких військових об’єктах. Звісно, є ще символічні цілі, які могли б дати потужний медійний ефект. Наприклад, будівля ФСБ. Але головне — створювати відчуття вразливості", - наголосив він.

"Іскандер" / Інфографіка: Главред

Вибухи в РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 червня Тульська область країни-агресора РФ опинилася під масованою атакою дронів. Під удар потрапив завод "Азот" у Новомосковську. Місцеві жителі чули багато вибухів, а також скаржилися на дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електроенергією.

У ніч на 22 червня та вранці в понеділок Москву та область також атакували дрони. Жителі країни-агресора масово фіксували прольоти безпілотників.

У четвер, 23 червня, у російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі видно клуби чорного диму.

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Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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