Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Країни НАТО виділять Україні 140 млрд євро, але є важливий нюанс — Politico

Анна Ярославська
26 червня 2026, 09:02
google news Підпишіться
на нас в Google
Посли досі обговорюють деталі декларації, тому текст можуть змінити в останній момент.
Марк Рютте
Марк Рютте хоче зосередити увагу на нарощуванні оборонного промислового виробництва / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головне:

  • НАТО підпише великі оборонні контракти на постачання зброї
  • США не братимуть фінансової участі в новому пакеті для Києва
  • Текст підсумкової декларації саміту все ще узгоджується

7–8 липня 2026 року в турецькій Анкарі відбудеться 36-й саміт НАТО.У ньому має взяти участь і президент США Дональд Трамп попри те, що він не раз дорікав партнерам по НАТО за недостатню участь у колективній обороні та навіть погрожував вивести Америку з Альянсу.

Ключовою темою заходу стане підтримка України. Очікується, що союзники затвердять багаторічний пакет допомоги на суму 140 млрд євро та підпишуть масштабні оборонні контракти. Подробиці з’ясувало видання Politico.

відео дня

Як повідомили журналістам п’ятеро дипломатів, на саміті в Анкарі оголосять про укладення нових контрактів на постачання озброєння на мільярди доларів та збільшення виробництва зброї.

Як очікується, союзники також підтвердять свою прихильність до статті 5 угоди про взаємну оборону, а Росію знову назвуть довгостроковою загрозою.

Країни НАТО виділять Україні 140 млрд євро, але є важливий нюанс — Politico
5-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Як і минулого року, спільна заява буде короткою.

Наразі деталі декларації все ще обговорюються послами, тому текст можуть змінити в останній момент.

Точна сума контрактів на постачання озброєння ще не узгоджена, і, принаймні, деякі з угод щодо закупівель, ймовірно, будуть попередньо узгоджені.

Очікується, що нові оборонні контракти охоплюватимуть виробництво далекобійних ударних систем, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та іншого озброєння.

Генеральний секретар альянсу Марк Рютте хоче зосередити увагу на саміті насамперед на нарощуванні оборонного промислового виробництва, частково тому, що він шукає об’єднуючу тему, яка могла б допомогти згладити внутрішні розбіжності в НАТО.

У декларації також буде зазначено, що Європа бере ініціативу на себе. Центральна тема — готовність європейських союзників відповідати за власну оборону та інвестувати в далекобійні ракети, ППО та БПЛА для України.

Країни НАТО виділять Україні 140 млрд євро, але є важливий нюанс — Politico
​Витрати НАТО на оборону / Інфографіка: Главред

Підтримка України

Один із дипломатів заявив, що підтримка України, ймовірно, стане найсуперечливішим пунктом. Але загалом переговори щодо проекту декларації "проходять гладко".

У проєкті заяви союзники по НАТО також зобов’язуються надати Україні військову підтримку в розмірі 70 мільярдів євро та обіцяють виділити суму, що як мінімум еквівалентна цій сумі, на наступний рік, повідомили дипломати.

Однак очікується, що США у цьому пакеті фінансово не братимуть участі.

Війна в Ірані

Союзники по НАТО також прагнуть послабити ще одне ключове джерело напруженості між Європою та Вашингтоном — війну в Ірані. Хоча США підписали попередню угоду про припинення конфлікту, європейські чиновники побоюються, що невирішені питання, такі як відновлення роботи Ормузької протоки, можуть стати центральною темою зустрічей в Анкарі.

Попри сильний внутрішній розкол щодо війни, цей крок, ймовірно, буде сприйнятий як жест примирення з президентом США Трампом: у проекті заяви союзники закликають Іран дотримуватися свободи судноплавства на цьому найважливішому торговому шляху, заявили дипломати НАТО.

У тексті також зазначається, що Іран ніколи не повинен набувати ядерної зброї.

Військова допомога Україні — останні новини

Як писав Главред, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада заблокували ініціативу генерального секретаря НАТО Марка Рютте щодо виділення країнами-членами Альянсу 0,25 % свого ВВП на військову допомогу Україні. Ініціатива не буде реалізована через відсутність одностайної підтримки союзників. Рютте сподівався затвердити цей план на майбутньому саміті Альянсу в Анкарі.

Двопартійна група сенаторів виступила проти затримок з боку Міністерства оборони США у наданні 600 млн доларів допомоги Україні та іншим союзникам у Східній Європі. Як пише Associated Press, 22 травня вони надіслали листа міністру оборони Піту Хегсету із закликом виділити ці кошти.

Держдепартамент США ухвалив рішення схвалити можливий продаж Україні обладнання для зенітно-ракетного комплексу HAWK. Орієнтовна вартість пакету становить 108,1 млн доларів.

Голова комітету з закордонних справ Палати представників США Брайан Маст вважає, що Конгрес США навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні. За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України відбувається "у дворі Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НАТО військова допомога Марк Рютте новини України та світу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Є загиблий та поранений: У Харкові чоловік з ножем напав на військових ТЦК

Є загиблий та поранений: У Харкові чоловік з ножем напав на військових ТЦК

09:14Україна
Країни НАТО виділять Україні 140 млрд євро, але є важливий нюанс — Politico

Країни НАТО виділять Україні 140 млрд євро, але є важливий нюанс — Politico

09:02Світ
Бензин зі спиртом, доплата за посилки та тариф на воду: що зміниться для українців з 1 липня

Бензин зі спиртом, доплата за посилки та тариф на воду: що зміниться для українців з 1 липня

09:00Аналітика
Реклама

Популярне

Більше
Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

Фінансовий гороскоп на липень: Тельцям — премії, Козерогам — дисципліна

Не Львів — яке місто на Заході України стало столицею цілої держави

Не Львів — яке місто на Заході України стало столицею цілої держави

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

Китайський гороскоп на липень: Щурам — обережність, Коням — нові пропозиції

Давнє українське слово "ковбаня": що воно насправді означає

Давнє українське слово "ковбаня": що воно насправді означає

Настає час удачі: яким знакам пощастить уже наступного місяця

Настає час удачі: яким знакам пощастить уже наступного місяця

Останні новини

10:59

Що не можна робити у свято 27 червня: важливі прикмети

10:54

Персик буде рясно вкритий плодами: як правильно поливати дерево вліткуВідео

10:45

Перекладачі ламають голову: які українські слова неможливо перекласти іншими мовами

10:39

Китайський гороскоп на 27 червня: на кого чекає головний шанс усього літа

10:15

Комарі бояться її як вогню - що варто поставити на підвіконнях перед сномВідео

Путіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - РейтеровичПутіну немає що запропонувати Трампу, Росія боїться змін настрою США - Рейтерович
09:47

Що стоїть за 40-денною спецоперацією, анонсованою Зеленським: пояснення ФесенкаПогляд

09:32

Невпізнанного Міккі Рурка сфотографували на вулиці без зубів

09:14

Є загиблий та поранений: У Харкові чоловік з ножем напав на військових ТЦК

09:05

Понад 1500 адаптивних тренувань і спільнота підтримки: як ПУМБ допомагає ветеранам повертатися до активного життя новини компанії

Реклама
09:03

Гороскоп на завтра, 27 червня: Дівам - приємні емоції, Левам - конфлікт

09:02

Країни НАТО виділять Україні 140 млрд євро, але є важливий нюанс — Politico

09:00

Бензин зі спиртом, доплата за посилки та тариф на воду: що зміниться для українців з 1 липня

08:35

Україна не запустить серійне виробництво балістики до кінця війни: названа причина

07:40

Нічний наліт РФ: окупанти атакували об’єкти енергетики та житлові будинки в Сумах, Києві та ЗапоріжжіФото

06:57

Вибухи лунали годинами: під удар дронів потрапив хімічний гігант у Тульській області РФ

05:02

Не Львів — яке місто на Заході України стало столицею цілої державиВідео

04:41

Чому діти в СРСР масово жували гудрон і смолу дерев: відповідь здивує багатьох

04:00

Тест на IQ: треба знайти 3 відмінності на картинці криміналіста у авто за 33 с

03:22

Як відлякати комарів із саду: названо найкращі рослини для боротьби з комахамиВідео

03:03

Що не можна робити в п'ятницю: народні прикмети, які врятують від невдач

Реклама
02:44

Три знаки зодіаку отримають багатство та фінансову удачу - кому пощастить

02:08

Загроза гігантської хвилі в океані: вчені приголомшили катастрофічним прогнозом

01:13

На Путіна чекає крах через війну в Україні: у The Hill розкрили сценарій

00:11

Вибухи в Києві після ракетного удару РФ: що відомо про поранених та "прильоти"Фото

25 червня, четвер
23:25

Не лише залізна воля: які класичні якості чоловіка приваблюють жінок

23:14

США стали на бік України: гучна заява Макрона за підсумками зустрічі G7

22:53

Наші предки знали про його небезпеку: яке дерево не можна садити біля будинку

22:42

Що означає слово чарунка: де ми щодня зустрічаємо цей елемент побуту

22:28

Кондиціонер не потрібен: простий трюк помітно охолодить будинок у спеку

22:26

На сцені стало зле: легендарного американського співака доставили до лікарні

22:18

Україна змусить Росію завершити війну: Зеленський затвердив 40-денний план для СБУ

22:08

Зірку російських серіалів терміново госпіталізували з підозрою на інсульт

21:57

Бабусин секрет чистоти: як повернути тюлям білизну без агресивної хімії

21:37

Заміна "утро вечера мудренее": народна мудрість про рішення на свіжу голову

21:24

Росіян витісняють з Кінбурнської коси: важливі подробиці про бої на півдні

21:16

Svitolina Foundation та Lytvyn Foundation запускають спортивно-освітню програму для дітей: переможець отримає грант 100 000 гривень на реалізацію мрії новини компанії

21:04

Росія атакує Київ балістичними ракетами - в столиці лунають потужні вибухи

20:53

Для чого німці кладуть фольгу під килим: хитрий лайфхак, який дивує іноземців

20:24

Позиція Трампа різко зміниться: ексглава МЗС заявив про вирішальні місяці для України

20:02

"Пекельне літо для РФ": деталі боїв на "найгарячіших" напрямках фронту

Реклама
20:01

Давнє українське слово "ковбаня": що воно насправді означає

19:47

Сигнали, які не можна ігнорувати: як зрозуміти, що коту самотньоВідео

19:37

Гороскоп на липень 2026: астролог назвала головного щасливчика місяця

19:36

Лише два регіони: де в Україні зафіксовано найвищу якість ґрунтів

19:30

ЗМІ оприлюднили архівні матеріали суду про ймовірну підробку документів про вищу освіту Андрієм Пишним

19:10

Війна, криза і мобілізація: Денисенко розповів, перед яким вибором стоїть ПутінПогляд

18:44

Трамп буде давити: прогноз тиску США на РФ для завершення війни в Україні

18:42

Як красиво назвати Анатолія українською: забуті та милозвучні форми імені

18:34

Порятунку від спеки не буде: популярні напої стануть причиною серйозних проблемВідео

18:33

Ядерний блеф Путіна провалився: експерт пояснив, до чого тепер може вдатися Кремль

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини СумНовини ОдесиНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ХарковаНовини ТернополяНовини ПолтавиНовини Житомира
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти