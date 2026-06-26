Служив із Путіним у КДБ і вважався його наступником: помер екс-міністр оборони РФ

Сергій Іванов на півроку молодший за російського диктатора Володимира Путіна.

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Сергій Іванов помер у віці 73 років / колаж: Главред, фото: t.me/agentstvonews

Коротко:

Сергій Іванов помер у віці 73 років

У 2007 році Іванов вважався ймовірним кандидатом на посаду наступника Путіна

Колишній міністр оборони РФ Сергій Іванов помер у віці 73 років. Про це в п’ятницю, 26 червня, повідомила Єдина ліга ВТБ, почесним президентом якої він був.

Про причини смерті не повідомляється, Іванов на півроку молодший за російського диктатора Володимира Путіна, з яким служив у КДБ.

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Після приходу Путіна до влади Іванов обіймав найвищі державні посади: у різні роки він був секретарем Ради безпеки, міністром оборони, віце-прем’єром і головою адміністрації президента.

Як зазначила "Медуза", у 2007 році Іванов вважався одним із найімовірніших кандидатів на посаду наступника Путіна, але програв апаратну боротьбу Дмитру Медведєву

Іванов брав участь у виборах 2008 року, але Путін призначив своїм наступником Медведєва, оскільки вважав, що Медведєв згодом поверне йому цю владу, а щодо Іванова він мав сумніви.

Крім того, Путіна турбувало, що до Іванова добре ставилася й американська влада. Сам Іванов цього не приховував і відкрито говорив, що підтримує контакти з представниками Білого дому.

Як і інші члени найближчого оточення Путіна, Іванов намагався використовувати свій вплив і просувати своїх дітей на високі посади в держкорпораціях та великих компаніях, лояльних до влади. Так, його старший син Олександр був заступником голови "Внешэкономбанка". Він загинув у 2014 році, потонувши під час відпочинку в ОАЕ.

Молодший син Іванова, Сергій, обіймає посаду заступника голови наглядової ради алмазодобувної компанії "Алроса". Він також є членом ради директорів "Севералмаза" та НПФ "Газфонд". У 2021 році Іванов-молодший примудрився заробити півмільярда рублів, пише "Агентство.Новини".

Смерть сина підірвала здоров’я Іванова, і в 2016 році він пішов зі своєї посади голови Адміністрації президента. Натомість найближчий соратник Путіна отримав посаду його спецпредставника з питань екології. Іванов займався захистом амурських тигрів і регулярно пропонував обмежити туристичний потік на Байкал.

У 2023 році Іванов висловився на підтримку війни з Україною.

Чи може Росію чекати внутрішній розкол: думка експерта

Колишній керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Георгій Тука оцінив ймовірність виникнення масштабного внутрішнього протистояння в Росії. На його думку, попри можливе невдоволення окремих представників еліт, їхній вплив на процеси, що відбуваються, залишається мінімальним.

Тука зазначив, що російське керівництво за останні роки суттєво посилило контроль над політичною системою, послідовно обмежуючи діяльність опозиційних сил та усуваючи потенційні осередки опору. За його словами, особливо активно цей процес відбувався протягом останніх двох років.

У результаті, вважає експерт, у Росії практично не залишилося впливових політичних діячів чи організацій, здатних консолідувати незадоволених і скласти реальну конкуренцію чинній владі.

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Раніше з'явився прогноз щодо бунту в РФ із падінням влади. У Володимира Путіна очевидна надідея: він закінчить війну, лише якщо в РФ усе завалиться, вважає Іван Преображенський.

Як повідомляв "Главред", раніше постало питання про можливість перевороту в РФ. Навіть представники Z-громадськості зараз бояться висловлюватися проти російського диктатора Путіна, адже ці слова можуть виявитися останніми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що на Росію чекає переворот. Стратегія Заходу, спрямована на переговори з Путіним, насправді неефективна, потрібно працювати над переворотом усередині РФ.

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