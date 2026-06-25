Росія атакує Київ балістичними ракетами - в столиці лунають потужні вибухи

У Києві під час повітряної атаки РФ сили ППО знищили всі ворожі цілі, однак падіння уламків спричинило пожежу в Дарницькому районі.

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Росія атакує Київ балістичними ракетами - що відомо / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, alerts in ua

Ключові тези:

Російські війська атакували Київ балістичними ракетами

У місті пролунала серія вибухів, активно працювали сили ППО

Моніторингові канали повідомили про знищення всіх повітряних цілей

Російські окупаційні війська атакували Київ балістичними ракетами. В столиці України пролунали потужні вибухи. Про це повідомив глава Київської ОВА Тимур Ткаченко та мер столиці Віталій Кличко.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!", - написав Кличко. відео дня

До цього глава Київської ОВА попередив про запуск російськими окупантами балістики в напрямку столиці.

"Ворог запускає балістичні ракети на Київ. Перебувайте в укриттях!", - звернувся він до громадян.

Водночас Повітряні сили ЗСУ станом на 21:04попереджають про рух нових ракет противника на Київ. За даними військових, загроза запуску балістики зберігається з півночі та північного сходу. Кореспонденти Главреда повідомляють про серію вибухів у місті.

Станом на 21:10, за даними моніторингових каналів, всі повітряні цілі якими РФ атакувала столицю України було знищено. Однією із них, попередньо, була ракета "Циркон".

"У Дарницькому районі уламки ракети впали на відкритій території.Екстрені служби прямують на місце. У Дарницькому районі також сталося загоряння складського приміщення", - згодом уточнив Віталій Кличко.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, раніше керівник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар по місту. Він повідомив, що внаслідок удару балістичними ракетами по Кривому Рогу є жертви та значні руйнування цивільної інфраструктури.

Зазначимо, начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про атаки керованими авіаційними бомбами по Запоріжжю.

Як раніше повідомляв Главред, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив деталі недавнього удару по аграрному підприємству в Одеській області. За його словами, російські окупанти атакували область ракетою "Іскандер".

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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