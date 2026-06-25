Горить глибокий тил РФ: дрони атакували НПЗ в Уфі, над містом – чорний дим

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України.

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Після атаки дронів в Уфі піднявся чорний дим / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

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Серія вибухів прогриміла в російській Уфі

У районі великих НПЗ спалахнула потужна пожежа

Об'єкти розташовані за 1400 км від України

У четвер, 23 червня, у російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі видно клуби чорного диму.

Як пише моніторинговий канал Exilenova+, перші вибухи в Уфі пролунали близько 9:30 за київським часом.

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Під удар могли потрапити два з трьох нафтопереробних заводів, розташованих в Уфі.

"Два з трьох НПЗ, що є в Уфі, були уражені Силами оборони України", — йдеться в повідомленні.

Поки що підтвердження цієї інформації немає.

Дрони атакували Уфу / Фото: Exilenova+

В Уфі горить НПЗ / Фото: Exilenova+

Варто зазначити, що нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і найважливіших центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.

Над Уфою видно стовп диму / Фото: Exilenova+

Як писав Главред, у ніч на 25 червня Полтавська нафтобаза в Краснодарському краї країни-агресора РФ потрапила під удар дронів. Спалахнула пожежа.

НПЗ у Росії / Інфографіка: Главред

Крім того, минулої ночі у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на тлі масованої атаки дронів. Місцеві жителі стверджують, що БПЛА летіли з усіх боків. Було гучно в Сімферополі, Севастополі, Армянську, Євпаторії, Ялті. Під удар, ймовірно, потрапила енергетична інфраструктура Сімферополя та Севастополя.

До речі, у Міноборони РФ повідомили, що 269 українських безпілотників було збито над регіонами Росії. Стверджується, що безпілотники були нейтралізовані над Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Калузькою, Курською, Орловською, Саратовською, Смоленською, Ростовською та Тульською областями, Московським регіоном, Кримом і Краснодарським краєм, а також над Чорним морем.

Цікаво, що в повідомленні не згадуються анексований Крим та окуповані райони материкових областей України.

Коли паливна криза в РФ вплине на фронт: думка експерта

Забезпечення російської армії паливом і надалі має пріоритетний характер, однак ключовим фактором є здатність РФ покривати ці потреби в умовах ударів по логістичній інфраструктурі та спроб її ізоляції. Про це в інтерв’ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар.

"Чи відбудеться це в липні чи в серпні — залежить від того, наскільки успішно вдасться ізолювати лінію фронту від паливного забезпечення", — зазначив експерт.

Він підкреслив, що певні проблеми з постачанням палива вже фіксуються по всій лінії фронту, а в російських інформаційних джерелах періодично з’являються скарги на труднощі із заправкою важкої техніки. Водночас, за його оцінкою, ці проблеми поки що не є критичними для боєздатності військ.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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