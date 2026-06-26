Вибухи лунали годинами: під удар дронів потрапив хімічний гігант у Тульській області РФ

Завод "Азот" у Новомосковську атакували безпілотники. Мешканці Тульської області скаржаться на запах аміаку в повітрі.

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У Новомосковську атаковано завод "Азот" / Колаж: Главред, фото: exilenova+

Коротко:

Під удар дронів потрапив хімічний завод у Новомосковську

Підприємство виробляє сировину для боєприпасів

У регіоні виникли проблеми з постачанням електроенергії

В ніч на 26 червня Тульська область країни-агресора РФ опинилася під масованою атакою дронів. Під удар потрапив завод "Азот" у Новомосковську. Місцеві жителі чули багато вибухів, а також скаржилися на дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електроенергією.

Як пише моніторинговий канал Exilenova+, вибухи та прольоти БПЛА було чутно кілька годин.

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Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку на хімічний завод АТ "Азот".

За його словами, внаслідок атаки безпілотників зафіксовано пошкодження на лінії електропередач та на промисловому підприємстві в Новомосковську.

Міляєв стверджує, що впродовжночі "підрозділами ППО Міноборони РФ знищено 73 українських БПЛА".

Завод "Азот" — один із найбільших хімічних заводів Росії. Підприємство виробляє аміак, азотну кислоту, метанол і мінеральні добрива, а також хімічну сировину, що використовується для виробництва вибухових речовин і боєприпасів.

Атаки на території РФ — новини

Як писав Главред, 23 червня в російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі видно стовпи чорного диму.

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і найважливіших центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.

У ніч на 25 червня Полтавська нафтобаза в Краснодарському краї країни-агресора РФ потрапила під удар дронів. Спалахнула пожежа.

У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову досягли Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на НПЗ загорілася комбінована установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк.

За даними ЗМІ, причиною одного з вибухів на нафтопереробному заводі міг стати постріл російської ракети ППО.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія — понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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