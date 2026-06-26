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Вибухи лунали годинами: під удар дронів потрапив хімічний гігант у Тульській області РФ

Анна Ярославська
26 червня 2026, 06:57
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Завод "Азот" у Новомосковську атакували безпілотники. Мешканці Тульської області скаржаться на запах аміаку в повітрі.
У Новомосковську було здійснено напад на завод
У Новомосковську атаковано завод "Азот" / Колаж: Главред, фото: exilenova+

Коротко:

  • Під удар дронів потрапив хімічний завод у Новомосковську
  • Підприємство виробляє сировину для боєприпасів
  • У регіоні виникли проблеми з постачанням електроенергії

В ніч на 26 червня Тульська область країни-агресора РФ опинилася під масованою атакою дронів. Під удар потрапив завод "Азот" у Новомосковську. Місцеві жителі чули багато вибухів, а також скаржилися на дивний запах аміаку в повітрі та проблеми з електроенергією.

Як пише моніторинговий канал Exilenova+, вибухи та прольоти БПЛА було чутно кілька годин.

відео дня

Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв підтвердив атаку на хімічний завод АТ "Азот".

За його словами, внаслідок атаки безпілотників зафіксовано пошкодження на лінії електропередач та на промисловому підприємстві в Новомосковську.

Міляєв стверджує, що впродовжночі "підрозділами ППО Міноборони РФ знищено 73 українських БПЛА".

Знімок екрана

Завод "Азот" — один із найбільших хімічних заводів Росії. Підприємство виробляє аміак, азотну кислоту, метанол і мінеральні добрива, а також хімічну сировину, що використовується для виробництва вибухових речовин і боєприпасів.

Атаки на території РФ — новини

Як писав Главред, 23 червня в російському місті Уфа (республіка Башкортостан) пролунала серія вибухів і спалахнула пожежа в районі нафтопереробного заводу. У небі видно стовпи чорного диму.

Нафтопереробний комплекс в Уфі розташований приблизно за 1400 кілометрів від державного кордону України. Він вважається одним із найбільших і найважливіших центрів нафтопереробки Росії та відіграє важливу роль у паливному забезпеченні країни.

У ніч на 25 червня Полтавська нафтобаза в Краснодарському краї країни-агресора РФ потрапила під удар дронів. Спалахнула пожежа.

У ніч на 18 червня українські далекобійні санкції знову досягли Московського регіону. Зокрема, вдруге за тиждень було вражено Московський нафтопереробний завод.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що на НПЗ загорілася комбінована установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк.

За даними ЗМІ, причиною одного з вибухів на нафтопереробному заводі міг стати постріл російської ракети ППО.

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Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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