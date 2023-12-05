'Цей пінг-понг - несправедливий': Єврокомісія розкритикувала вимоги Польщі

Євросоюз залишається налаштованим на збереження "транспортного безвізу", незважаючи на польські протести.

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Єврокомісія виступає за збереження "транспортного безвізу" з Україною / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Єврокомісія виступила проти відновлення системи дозволів для українських далекобійників. Єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян заявила, що залишається прихильницею лібералізації вантажних перевезень між Україною та ЄС, не дивлячись на польські блокування кордону. Про це Велян повідомила Велян за підсумками Ради ЄС на рівні міністрів інфраструктури та транспорту та передало "Радіо Свобода".

Єврокомісарка підтримала діючу Угоду між ЄС та Україною, яка була продовжена до червня 2024 року. Також вона готова відстоювати її попри тиск польських протестувальників.

"Я твердо вирішила захищати цю угоду, продовжувати пояснювати її переваги як для європейського ринку, так і для України та Молдови. Направду сподіваюся, що органи влади в державах-членах і на передовій лінії серйозно сприймуть свою відповідальність", – сказала Велян. відео дня

В той же час, Єврокомісар підтримує засідання спільного комітету, запропонованого Польщею, щоб обговорити проблеми, пов'язані з цією ситуацією. Проте вона закликала до розв'язання проблем на кордоні та зазначила, що обговорення змін в Угоді варто проводити "після вирішення критичної ситуації на кордоні".

"Цей пінг-понг між Україною та Єврокомісією – несправедливий. А тим часом на кордоні страждають люди, а наші зовнішні кордони Євросоюзу стають заручниками. Тож ідея повернення дозволів є неприйнятною, оскільки саме з цією метою ми відмовилися від дозволів. Дозволяти операції під різними номерами та різною кількістю дозволів у ЄС було нежиттєздатним", – зазначила високопосадовиця.

Велян засудила польську владу за зволікання вирішення проблеми та висловила надію на співпрацю з майбутнім урядом Польщі.

Польські протести на кордоні

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною, що призвело до ускладнення руху вантажівок на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі.

Нещодавно уряд Польщі повідомив, що вони налаштовані вимагати від Європейського Союзу відновлення системи видачі дозволів для українських перевізників.

У відповідь на дії польських протестувальників, 1 грудня українські далекобійники, що опинилися заблоковані зі своїми вантажівками на кордоні з Польщею, оголосили про початок голодування.

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