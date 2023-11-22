У ЄС сказали, чому не можуть давати Україні більше зброї: "Багато продукції залишає Європу"

Близько 40% продукції зараз йде з Євросоюзу на експорт. Але є спосіб збільшити постачання Україні зброї, каже єврокомісар з питань внутрішнього ринку.

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У ЄС сказали, чому не можуть дати Україні більше зброї/ 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, ua.depositphotos.com

У ЄС заявили, що потенціал оборонних підприємств у Європейському Союзі дуже великий і скоро сягне мільйона артилерійських снарядів щороку. Але країни Євросоюзу не можуть постачати Україні більше зброї, тому що 40% продукції продається за межі Європи.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє DW. Бретон сказав про це під час сесії запитань і відповідей Європарламенту на тему зобов'язань ЄС надати Україні мільйон боєприпасів до березня 2024 року. Він наголосив, що до кінця 2024-го ця кількість становитиме навіть 1,3 – 1,4 мільйона снарядів.

Він зазначив, що особисто відвідав підприємства з виробництва снарядів у 15 країнах Євросоюзу. У той же час, за його словами, основна проблема у тому, що близько 40% продукції залишає Європу і йде в треті країни.

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Бретон наголосив, що ЄС повинен зробити Україну пріоритетним напрямом для експорту снарядів. Проте, за його словами, Рада ЄС відкидає таку пропозицію.

Також єврокомісар з питань внутрішнього ринку зазначив, що ще одна проблема полягає у тому, що країни Євросоюзу не підписують достатню кількість контрактів на виробництво зброї. Підписання більшої кількості таких контрактів дозволить прискорити поставки зброї Україні.

Бретон додав, що в ЄС зараз прискорюється виробництво зброї і країни Євросоюзу можуть постачати Україні набагато більше зброї, проте політичне керівництво не проявляє такої волі.

Військова допомога Україні

Раніше видання ABC News опублікувало матеріал, у якому зазначалося, що поставки артилерійських снарядів стандарту НАТО в Україну скоротилися "більш ніж на 30%" з початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу в Газі минулого місяця.

Але у Пентагоні спростували інформацію про те, що поставки потрібних Україні снарядів стандарту НАТО впали на 30%. Прес-секретар Міністерства оборони США Сабріна Сінгх зазначила, що США "змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і продовжуватимуть забезпечувати Україну під час зими".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про новий оборонний пакет від США. Захисники України отримають більше боєприпасів саме тоді, коли вони так потрібні на полі бою, наголосив український президент.

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