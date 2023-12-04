"Будемо жорстко вимагати": Польща хоче скасувати транспортний безвіз для українців

Моравецький стверджує, що такі зміни зроблять регулювання транспортного ринку "справедливим".

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Польща може скасувати транспортний безвіз для України / Колаж: Главред, фото: ДПСУ, УНІАН

Польща може скасувати транспортний безвіз для українських перевізників. Про це влада може зажадати у Євросоюзу, щоб повернути систему дозволів для перевізників, які прибувають в країну. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє WNP.pl.

Все це відбувається на тлі блокування кордону.

"Ми будемо дуже жорстко і однозначно вимагати відновлення системи дозволів на перевезення для українських вантажівок і українських водіїв, які проїжджають і прибувають до Польщі. Ця система діяла до весни 2022 року і працювала добре, потім її поміняла Єврокомісія, і сьогодні перевізники блокують кордон", - заявив Моравецький.

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Моравецький стверджує, що такі зміни зроблять регулювання транспортного ринку "справедливим".

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.

Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Однак 27 листопада, Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомили в Мінінфраструктури Польщі.

А ось 1 грудня далекобійники з України, які опинилися заблоковані разом з вантажівками на кордоні з Польщею, відреагували на ситуацію і оголосили про початок голодування.

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