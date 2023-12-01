Українські перевізники оголосили голодування на кордоні з Польщею

Сьогодні, 1 грудня, далекобійники з України, які опинилися заблоковані разом з вантажівками на кордоні з Польщею, відреагували на ситуацію і оголосили про початок голодування. Про це повідомили у редакції "Радіо Свобода".
Згідно із заявою водія міжнародних перевезень Романа Власюка, вночі польські перевізники зірвали вчорашню домовленість про пропуск семи авто на годину і знову стали пропускати по одному в 60 хвилин.
За словами Власюка, вимоги України досить зрозумілі:
"Наші вимоги - пропустити одним виїздом всі ті автомобілі, які повинні були вночі проїхати згідно з домовленістю "7 машин на годину", а також надалі збільшити пропуск до 14 машин на годину. Якщо наші умови не будуть виконані, ми офіційно заявляємо про голодування. Ми відмовляємося від волонтерської допомоги. Ми переходимо тільки на воду і чай", - каже водій
Також перевізник розповів, що Україна знаходиться в очікуванні близько 2000 машин експорту, які опинилися заблокованими в полі.
Реакція польської влади
Слідом за цим в Мережі з'явилася новина про те, що Україні та Польщі вдалося узгодити деякі заходи з розблокування кордону. Про це повідомили у Мінінфраструктури за підсумками зустрічі у Варшаві. Однак питання скасування або будь-яких змін щодо транспортного безвізу не обговорювалося.
Вдалося узгодити:
- відкриття пункту пропуску "Угринів-Долгобичів" для проїзду порожніх вантажівок
- створення окремих пасів для порожніх авто на пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ "та"Краковець-Корчова"
- запуск пілотного проекту реєстрації в черзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" строком до одного місяця
Також у Мінінфраструктури повідомили, що польські протестувальники наполягають на функціонуванні "Угринів-Долгобичів" і "Нижанковичі-Мальховіце" тільки для транспорту на реєстрації ЄС. У відомстві акцентували увагу на тому, що така позиція для України та ЄС неприйнятна, оскільки це діксрімінація інших країн.
Блокада кордону
Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.
Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.
Однак 27 листопада, Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомили в Мінінфраструктури Польщі.
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