Перевізники сусідньої Польщі вже більше трьох тижнів блокують кордон з Україною.

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Українські перевізники оголосили голодування на кордоні з Польщею / колаж: Гларвед, фото: Мінінфраструктури, Суспільне.Львів

Сьогодні, 1 грудня, далекобійники з України, які опинилися заблоковані разом з вантажівками на кордоні з Польщею, відреагували на ситуацію і оголосили про початок голодування. Про це повідомили у редакції "Радіо Свобода".

Згідно із заявою водія міжнародних перевезень Романа Власюка, вночі польські перевізники зірвали вчорашню домовленість про пропуск семи авто на годину і знову стали пропускати по одному в 60 хвилин.

За словами Власюка, вимоги України досить зрозумілі:

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"Наші вимоги - пропустити одним виїздом всі ті автомобілі, які повинні були вночі проїхати згідно з домовленістю "7 машин на годину", а також надалі збільшити пропуск до 14 машин на годину. Якщо наші умови не будуть виконані, ми офіційно заявляємо про голодування. Ми відмовляємося від волонтерської допомоги. Ми переходимо тільки на воду і чай", - каже водій

Також перевізник розповів, що Україна знаходиться в очікуванні близько 2000 машин експорту, які опинилися заблокованими в полі.

Реакція польської влади

Слідом за цим в Мережі з'явилася новина про те, що Україні та Польщі вдалося узгодити деякі заходи з розблокування кордону. Про це повідомили у Мінінфраструктури за підсумками зустрічі у Варшаві. Однак питання скасування або будь-яких змін щодо транспортного безвізу не обговорювалося.

Вдалося узгодити:

відкриття пункту пропуску "Угринів-Долгобичів" для проїзду порожніх вантажівок

створення окремих пасів для порожніх авто на пунктах пропуску "Ягодин-Дорогуськ "та"Краковець-Корчова"

запуск пілотного проекту реєстрації в черзі безпосередньо перед перетином кордону на пункті пропуску "Нижанковичі-Мальховіце" строком до одного місяця

Також у Мінінфраструктури повідомили, що польські протестувальники наполягають на функціонуванні "Угринів-Долгобичів" і "Нижанковичі-Мальховіце" тільки для транспорту на реєстрації ЄС. У відомстві акцентували увагу на тому, що така позиція для України та ЄС неприйнятна, оскільки це діксрімінація інших країн.

Блокада кордону

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.

Україна вже відчуває наслідки блокади. Блокада польських перевізників на кордоні з Україною призвела до проблем з поставками палива в Україні. Про це повідомили в Мінагрополітики.

Однак 27 листопада, Міністерство інфраструктури Польщі повідомило, що звернулося до України з пропозицією щодо врегулювання блокади на кордонах, яка триває вже третій тиждень. Про це повідомили в Мінінфраструктури Польщі.

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