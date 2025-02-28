'Це немислимо': Орбан істерить через плани вступу України до ЄС

Віктор Орбан не бачить "жодного аргументу", який би виправдовував розширення Євросоюзу за рахунок України.

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Віктор Орбан проти вступу України до ЄС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Що заявив Орбан:

Нинішня ситуація не дозволяє Україні стати членом ЄС

Немає "жодного аргументу", що виправдовує розширення ЄС за рахунок України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зараз виступає проти вступу України до Європейського Союзу.

Як підкреслив він в ефірі угорського Radio Kossuth, нинішня ситуація не дає змоги країні стати членом ЄС, а такий крок може негативно позначитися на економіці Угорщини.

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"Я, наприклад, проти", - заявив Орбан у відповідь на запитання про те, чи буде обговорюватися на саміті ЄС наступного тижня питання вступу України.

Він також зазначив, що поки що не бачить "жодного аргументу", який би виправдовував розширення Євросоюзу за рахунок України з точки зору угорських інтересів. Водночас Орбан визнав, що його позиція може змінитися в майбутньому:

"Я не смію сказати, що завжди і назавжди, ніколи, тому що хто знає, що принесе історія, ніхто, крім Бога, не знає, але я можу сказати одне точно, що тут і зараз це немислимо", - сказав він.

Орбан додав, що інтеграція України до ЄС може серйозно підірвати угорську сільськогосподарську сферу і національну економіку загалом.

Раніше Орбан обрушився на єврочиновників через Україну. "Через Брюссель європейська економіка повільно тоне", стверджує прем'єр-міністр Угорщини.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив чиновників Євросоюзу в "руйнуванні Європи" і дорікнув у допомозі Україні.

Крім того, прем'єр-міністр Угорщини заявив, що Угорщина може домогтися скасування санкцій ЄС проти Росії, якщо транзит російського газу через територію України не буде відновлено.

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Хто такий Віктор Орбан? Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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