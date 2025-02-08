"Гроші - на безнадійну війну": Орбан обрушився на єврочиновників через Україну

"Через Брюссель європейська економіка повільно тоне", стверджує прем'єр-міністр Угорщини.

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Віктор Орбан / колаж: Главред, фото: прес-служба Європарламенту, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Що сказав Орбан:

Брюссельські бюрократи знищили Європу

Пора шукати нові теорії змови, адже всі старі збулися

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив чиновників Євросоюзу в "руйнуванні Європи" і дорікнув у допомозі Україні. Про це він написав у соцмережі Х.

"Брюссельські бюрократи знищили Європу. Через Брюссель європейська економіка повільно тоне. Через Брюссель наші гроші спрямовують в Україну, на безнадійну війну. Через Брюссель Європу заполонили мігранти. Брюссель відкрив ворота, відкрив кордони для вторгнення мігрантів", - заявив угорський прем'єр. відео дня

За його словами, за останні дев'ять років до Європи прибуло дев'ять мільйонів мігрантів. Прем'єр Угорщини згадав американського фінансиста-мільярдера Джорджа Сороса, який, за словами Орбана, оголосив, що "в Європу необхідно випускати мільйон мігрантів щорічно".

"Вторгнення мігрантів у Європу, обмін населенням - це не теорія змови, а сама практика. Пора шукати нові теорії змови, адже всі старі збулися", - додав політик.

Віктор Орбан / Главред, інфографіка

Віктор Орбан - останні новини

Як повідомляв Главред, нещодавно Віктор Орбан заявив, що називає Росію агресором. Начебто в Угорщини є всі шанси зберегти хороші відносини з Росією, якби не Брюссель.

Водночас журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк переконаний, що Орбан більше не блокуватиме санкції проти РФ. Він висунув припущення, що на зміну позиції прем'єр-міністра Угорщини вплинула позиція нового президента США Дональда Трампа.

Зі свого боку генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун висловив думку, що 24 лютого 2022 року Орбан і Путін могли домовитися. Мається на увазі можлива окупація частини України.

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Хто такий Віктор Орбан? Віктор Орбан (угор. Orbán Viktor; нар.31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) - угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини в 1998-2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

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