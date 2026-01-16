"Це не вдалося Обамі та Байдену": у США назвали головну умову для завершення війни

Сенатор Грем назвав головну умову США для завершення війни в Україні.

Трамп хоче "гідно і справедливо" припинити "криваву бійню в Україні"

Російських солдатів не вдасться швидко вигнати з України

Сполучені Штати не хочуть закінчувати війну в Україні таким чином, щоб російська агресія була винагороджена. Відповідну заяву сенатор-республіканець Ліндсі Грем зробив у мережі Х.

За його словами, президент США Дональд Трамп хоче "гідно і справедливо" припинити "криваву бійню в Україні", чого не вдалося попереднім президентам Бараку Обамі і Джо Байдену.

"Просто нагадую, що будь-яка угода про безпеку в рамках припинення кровопролиття в Україні повинна бути розглянута Конгресом. Я уважно стежив за деталями. Мета полягає в тому, щоб цього разу ми уклали угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не вдалося зробити Обамі і Байдену", - написав Грем.

На думку сенатора, найближчим часом російських солдатів не вдасться вигнати з України, але війну, мовляв, потрібно завершити так, щоб агресор не був винагороджений.

"Що стосується можливих обмінів територіями: я реаліст і розумію, що російських солдатів не вдасться вигнати з України найближчим часом. Водночас ми не повинні завершувати цей конфлікт так, щоб це винагороджувало агресію", - додав він.

Яка мета Путіна у війні - думка експерта

Як писав Главред, зміна підходу Вашингтона до війни стала переломним моментом, який оголив помилки колишньої стратегії стримування і змусив Захід інакше подивитися на справжні наміри Кремля. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

Вона підкреслила, що за часів адміністрації Байдена домінувала логіка уникнення ескалації через страх ядерного протистояння, тому багато кроків навмисно стримувалися, про що неодноразово згадували публічно.

"Стримували український наступ, ситуацію в Курській області, удари по Криму і багато іншого. Попередня американська адміністрація сподівалася, що вдасться досягти стану нестійкої рівноваги: коли Росія не може захопити Україну, але й Україна не може повністю витіснити російські війська до кордонів 1991 року. Багато хто думав, що війна не затягнеться так надовго", - додала вона.

Курносова припустила, що європейські країни не очікували, що Путін насправді готовий просуватися далі вглиб Європи, хоча про такі наміри говорили з самого початку і сам російський диктатор цього не приховував.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський доручив фіналізувати і передати для розгляду на найвищому рівні документ про гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів.

Раніше Віталій Шапран заявив, що російська влада досі здатна перекладати тягар військових витрат на бізнес і населення через податки, разові збори та інші непрямі механізми. Тому війна може тривати ще довго.

Напередодні Іван Ступак заявив, що в обговоренні закінчення війни сьогодні вже не йдеться про планування повернення України в найближчому майбутньому до кордонів 1991 року.

Про особу: Ліндсі Грем Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 року в прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави є немислимим", пише Вікіпедія.

