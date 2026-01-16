Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Це не вдалося Обамі та Байдену": у США назвали головну умову для завершення війни

Віталій Кірсанов
16 січня 2026, 09:41
639
Сенатор Грем назвав головну умову США для завершення війни в Україні.
Сенатор Грем назвав головну умову США для завершення війни в Україні
Сенатор Грем назвав головну умову США для завершення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, УНІАН

Коротко:

  • Трамп хоче "гідно і справедливо" припинити "криваву бійню в Україні"
  • Російських солдатів не вдасться швидко вигнати з України

Сполучені Штати не хочуть закінчувати війну в Україні таким чином, щоб російська агресія була винагороджена. Відповідну заяву сенатор-республіканець Ліндсі Грем зробив у мережі Х.

За його словами, президент США Дональд Трамп хоче "гідно і справедливо" припинити "криваву бійню в Україні", чого не вдалося попереднім президентам Бараку Обамі і Джо Байдену.

відео дня

"Просто нагадую, що будь-яка угода про безпеку в рамках припинення кровопролиття в Україні повинна бути розглянута Конгресом. Я уважно стежив за деталями. Мета полягає в тому, щоб цього разу ми уклали угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не вдалося зробити Обамі і Байдену", - написав Грем.

На думку сенатора, найближчим часом російських солдатів не вдасться вигнати з України, але війну, мовляв, потрібно завершити так, щоб агресор не був винагороджений.

"Що стосується можливих обмінів територіями: я реаліст і розумію, що російських солдатів не вдасться вигнати з України найближчим часом. Водночас ми не повинні завершувати цей конфлікт так, щоб це винагороджувало агресію", - додав він.

Яка мета Путіна у війні - думка експерта

Як писав Главред, зміна підходу Вашингтона до війни стала переломним моментом, який оголив помилки колишньої стратегії стримування і змусив Захід інакше подивитися на справжні наміри Кремля. Про це в інтерв'ю Главреду розповіла секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.

Вона підкреслила, що за часів адміністрації Байдена домінувала логіка уникнення ескалації через страх ядерного протистояння, тому багато кроків навмисно стримувалися, про що неодноразово згадували публічно.

"Стримували український наступ, ситуацію в Курській області, удари по Криму і багато іншого. Попередня американська адміністрація сподівалася, що вдасться досягти стану нестійкої рівноваги: коли Росія не може захопити Україну, але й Україна не може повністю витіснити російські війська до кордонів 1991 року. Багато хто думав, що війна не затягнеться так надовго", - додала вона.

Курносова припустила, що європейські країни не очікували, що Путін насправді готовий просуватися далі вглиб Європи, хоча про такі наміри говорили з самого початку і сам російський диктатор цього не приховував.

Закінчення війни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Володимир Зеленський доручив фіналізувати і передати для розгляду на найвищому рівні документ про гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів.

Раніше Віталій Шапран заявив, що російська влада досі здатна перекладати тягар військових витрат на бізнес і населення через податки, разові збори та інші непрямі механізми. Тому війна може тривати ще довго.

Напередодні Іван Ступак заявив, що в обговоренні закінчення війни сьогодні вже не йдеться про планування повернення України в найближчому майбутньому до кордонів 1991 року.

Більше новин:

Про особу: Ліндсі Грем

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) - американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 року в прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави є немислимим", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні Дональд Трамп Володимир Путін мирне врегулювання Ліндсі Грем новини України новини України та світу мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Я ніколи таких слів не говорила": суд обирає запобіжний захід Тимошенко

"Я ніколи таких слів не говорила": суд обирає запобіжний захід Тимошенко

10:27Україна
"Це не вдалося Обамі та Байдену": у США назвали головну умову для завершення війни

"Це не вдалося Обамі та Байдену": у США назвали головну умову для завершення війни

09:41Світ
В Україні змінюють правила комендантської години: що тепер дозволено

В Україні змінюють правила комендантської години: що тепер дозволено

09:03Україна
Реклама

Популярне

Більше
Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Путін назвав нову цинічну умову закінчення війни - що хоче отримати Кремль

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Києву не 1543 роки - історик розкрив велику радянську брехню про столицю

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

Останні новини

11:00

Любовний гороскоп 2026: на які знаки зодіаку чекають кризи і весілля в новому році

10:31

Чому 17 січня не можна ділитися своїми планами з іншими: яке церковне свято

10:31

Monokate висміяла Jerry Heil у пародії після гучної заяви про Нацвідбір — деталіВідео

10:27

"Я ніколи таких слів не говорила": суд обирає запобіжний захід Тимошенко

10:06

Порядок виступу фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026

Звільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 рокуЗвільнення, проблеми з грошима і здоров'ям: які знаки зодіаку стануть невдахами 2026 року
09:41

"Це не вдалося Обамі та Байдену": у США назвали головну умову для завершення війни

09:29

Кремль зриває на Києві злість через революцію в ІраніПогляд

09:21

Золото Полуботка в Україні: де його шукають та що за нього мали отримати українціВідео

09:11

Армія РФ захопила Красногірське та просунулася ще на трьох ділянках — DeepState

Реклама
09:03

В Україні змінюють правила комендантської години: що тепер дозволено

09:00

Зміна Кадирова в Чечні ризикує запустити ефект доміно в регіонах РФ - Курносова ексклюзив

08:33

Буде жити на пенсію: Доліній повністю зірвали гастрольний графік

08:25

Трамп отримав бажану Нобелівську премію миру, але є один несподіваний нюанс

08:12

Після втечі з лікарні: стало відомо про стан Валюхи з "Сватів"

08:00

Британія виділяє додаткові £20 млн для України: на що підуть кошти

07:41

На неї не можна дивитися: що вимагає Меган Маркл, щоб приїхати до Великої Британії

07:16

Європа розробила три сценарії захисту Гренландії від США - The Economist

06:10

Що потрібно зробити, щоб подолати корупціюПогляд

05:31

Жінка залишила собаку вдома на 45 хвилин і ледь не заплакала, коли повернулась

05:00

Зловлять хвилю багатства: три знаки зодіаку отримають грошовий бонус від долі

Реклама
04:45

"Нова велика проблема": розкрито головну причину відсутності опалення в Києві

04:14

У лютому прийде квітень: якою буде погода в Одесі в останній місяць зими

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці чоловіка з краваткою за 45 секунд

03:30

"Потрапили в апокаліпсис": Денисенко вийшла на зв'язок після доби без світла

03:05

Фінансовий гороскоп на 2026 рік: шість знаків зодіаку купатимуться в багатсвіВідео

02:43

Солодкий засіб від старості: вчені розкрили несподіваний секрет довголіття

01:49

Експерти назвали дві речі, які успішні люди завжди роблять перед сном

01:43

"Тривожні дзвіночки" для Путіна: дві умови, що змусять РФ змінити курс у війні

01:30

"Тепер з татом": померла "секретна" донька Фредді Меркьюрі

00:21

Посадив і забув: ідеальні багаторічники для "ледачого" саду на сонці і в тініВідео

00:15

Україна терміново скликає енергетичний "Рамштайн" через обстріли РФ: що відомо

15 січня, четвер
23:44

Секретний код від щастя: Жизель Бюндхен натякнула на ім'я новонародженого сина

23:26

До 16 годин без світла: на Рівненщині вводять жорсткі графіки відключень 16 січня

23:14

Години відключень стали суворішими: новий графік для Дніпра та області на 16 січня

22:56

Український футболіст збив Девіда Гетту - подробиці

22:40

Експерти розкрили, де категорично заборонено ставити генератор: перелік місць

22:19

Наталія Сумська зробила важливу заяву на тлі важкої ситуації

22:06

До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

21:59

"Треба протриматися": гендиректор Yasno окреслив найважчий період цієї зими

21:58

Тараса Цимбалюка застукали з відомою акторкою - подробиці

Реклама
21:48

Школи закриють, а частину будинків не будуть відключати - уряд ухвалив екстрені рішення

21:40

У Харкові 400 тисяч людей залишаються без світла і тепла - Зеленський

21:21

Світло вимикатимуть хвилями - нові графіки для Запорізької області на 16 січня

20:55

Костюк визначив склад на збір у Туреччині: деякі гравці стали несподіванкою

20:39

Чи можна молитися вдома замість відвідин храму: священник дав відверту відповідьВідео

19:45

Можливі зміни протягом дня: як вимикатимуть світло 16 січня

19:34

В Україні можуть ввести нові податки: у МВФ висунули головні вимоги

19:30

"Це велика біда для нас": Флеш попередив про нову небезпеку російських дронівФото

19:26

"Складні обставини": Павло Табаков розповів, як переживає свою хворобу

19:10

Чому Трамп не здатний виконувати власні обіцянкиПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти