У суді Гааги пояснили, чому ордер на арешт Путіна виданий за викрадення дітей

Прокурор Міжнародного кримінального суду побував в одному з дитбудинків, звідки окупанти вкрали дітей. Це підштовхнуло МКС до дій.

У суді Гааги пояснили, чому видали ордер на арешт Путіна саме за викрадення дітей/ скрін

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у справі про незаконну депортацію населення і незаконну передачу дітей з окупованих районів України до Росії. Прокурор МКС Карім Ахмад Хан пояснив, чому саме за цими статтями був виданий ордер. Він заявив, що до такого кроку суд підштовхнули історії викрадення українських дітей, про які Хан дізнався під час візиту до України.

Прокурор суду у Гаазі розповів, що він побував у одному з будинків малюка, звідки російські окупанти депортували дітей. Про це пише видання ВВС.

"Перебуваючи там, я відвідав один із будинків малюка, з яких, імовірно, було взято дітей, недалеко від нинішньої лінії фронту. Розповіді тих, хто піклувався про цих дітей, та їхні побоювання з приводу того, що з ними сталось, наголошували на необхідності невідкладних дій", – заявив Хан.

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Він наголосив, що весь світ повинен сприяти тому, щоб притягнути винних до відповідальності і повернути дітей до своїх сімей.

Також прокурор МКС зазначив, що не можна дозволяти поводитися з дітьми так, нібито вони "воєнний здобуток".

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордери видали на підставі скоєння злочинів незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до країни-агресорки Росії.

Очільник Офісу генпрокурора України Андрій Костін наголосив, що тепер Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину, і за межами Росії його повинні заарештувати та передати до суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що Путіна можуть заарештувати на території країн, де був ратифікований Римський статут. Також він наголосив, що у провадженнях, які розслідуються в Україні, зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Але справжні цифри можуть бути кратно більшими.

У Кремлі вже відреагували на видачу ордера на арешт Путіна. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, нібито формулювання питання видачі ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна "обурливе і неприйнятне".

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