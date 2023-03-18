УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"У РФ відчують, що він – невдаха": Путін "сяде в калюжу" під час контрнаступу ЗСУ – Фейгін

18 березня 2023, 09:35
Коли ЗСУ відіб’ють ще шматок окупованих територій, глава Кремля ще зможе трішки "повертітися". Але далі росіяни, силові структури та еліта РФ усе зрозуміють.
Владимир Путин, Марк Фейгин
Росіяни скоро зрозуміють, що Путін – невдаха, переконаний Фейгін/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін не зможе довго виправдовуватися перед росіянами за невдачі в Україні. Коли українські військові повернуть ще шматок окупованих територій, глава Кремля ще матиме якийсь резерв для пропагандистських пояснень цієї невдачі, але далі цей резерв закінчиться, і всі побачать, що він невдаха.

Якщо українські воїни відіб’ють частину окупованих територій на півдні або сході, то Путін ще зможе якось це виправдати перед росіянами, а от після втрати Криму він уже не відвертиться. Таку думку висловив російський правозахисник, адвокат та опозиціонер Марк Фейгін у інтерв'ю ТСН.ua.

"Якщо йтиметься про якісь шматки територій на півдні чи сході, то ще можна якось сказати, що фронт рухається туди, фронт рухається сюди. Але в цій механіці є така дуже небезпечна тенденція, адже ніхто не збирався воювати туди-сюди, туди-сюди", – зазначає Фейгін.

відео дня

Хто такий Марк Фейгін

Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) – російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія.

Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Він наголосив, що росіянам така ситуація не сподобається, адже Путін з самого початку обіцяв їм "захопити Україну за три дні", а зараз уже пішов другий рік повномасштабної війни.

Резерв пояснень росіянам невдач у Путіна не безкінечний, і в певний момент усі його виправдання просто будуть смішними, каже російський опозиціонер.

"Якщо буде велика поразка з відвалюванням шматка території, співставна з Харківською операцією на початку вересня – він ще зможе, напевно, якось повертітися. Але далі вже все. Далі це вже виглядатиме смішно. Тому що тільки Китай терором, інвестиціями та економічною підтримкою може рятувати його (Путіна – ред.) владу, але от морально ця основа буде сильно надтріснута", – сказав Фейгін.

Він зазначає, що далі і серед росіяни, і в силових структурах, і в еліті буде відчуття невдачі. Усі зрозуміють, що Путін – невдаха, який привів Росію до розорення і катастрофи.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордери видали на підставі скоєння злочинів незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до країни-агресорки Росії.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначав, що ордер на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, став ще одним нагадуванням російським елітам, що вони повинні "злити" главу Кремля, якщо не хочуть і самі опинитися у становищі вигнанців.

Політичний аналітик Олександр Кочетков зазначав, що видача ордера на арешт ще не означає, що Путіна посадять у в'язницю в разі його затримання. Це означає, що потрібно затримати людину, допитати, записати її свідчення, а далі триватиме процес.

Читайте також:

війна в Україні Володимир Путін вторгнення Росії Марк Фейгін контрнаступ ЗСУ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:50

Депутат Держдуми закликав напасти на Туреччину і "віджати Константинополь"

11:41

Путіна можуть заарештувати на саміті БРІКС в ПАР - Sky News

11:30

Гороскоп на завтра 19 березня 2023: Водоліям – несподівана подорож, Терезам – романтикаВідео

11:19

"Йому потиснуть руку, а за кілька днів у нього схопить серце": Кадирова могли отруїти – ТізенгаузенВідео

10:53

Несподівано помер зірка фільму "Джон Вік"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:47

В Україні "демілітаризували" найманця ПВК "Вагнер" зі складу угруповання, яке вбило 12 осіб

10:41

Навіщо 19 березня потрібно обов'язково мити підлогу "унікальною" водою: прикмети і заборониВідео

10:23

Кадиров хворий та може піти з посади дуже скоро - політтехнолог

10:20

"Путіну буде дуже складно пересуватися світом" – уряд Великої БританіїВідео

Реклама
09:35

"У РФ відчують, що він – невдаха": Путін "сяде в калюжу" під час контрнаступу ЗСУ – ФейгінВідео

09:34

"Не треба надмірного песимізму": В'ятрович розповів, як повертати уми українців в Криму і на ДонбасіВідео

09:15

Гороскоп на сьогодні 18 березня 2023: Водоліям - нові стосунки, Левам - особливий деньВідео

09:00

Кадиров сильно дістав спецслужби РФ, його цілком могли отруїти - Борис ТізенгаузенЕксклюзив

08:37

РФ вдарила ракетами по житловому комплексу у Запоріжжі: є серйозні руйнуванняВідео

08:20

Сі Цзіньпін в Росії хоче обговорити схеми ухилення від санкцій - ISW

08:20

Байдене, будь добреньким дідусем, надішли курячі стегенцяПогляд

07:48

Ордер на арешт Путіна виправданий - Байден

06:23

Миротворчий вояж китайського лідера: чим все може обернутисяПогляд

05:40

Як найкраще садити огірки: несподіваний секрет здивує небаченим урожаєм

04:10

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваші найкращі рисиВідео

Реклама
03:20

Торт за копійки, який в 100 разів смачніше магазинного: рецепт без випічки і зайвої метушні з тістомВідео

03:05

Астролог назвала дату "переможної події" для УкраїниВідео

02:08

"Лицемірству немає меж": Волочкова стала посміховиськом на росТБВідео

01:38

Війна в Україні не закінчиться у 2023 році, можливе тимчасове припинення вогню - КусаВідео

01:35

Військовий експерт повідав, як Росія збирає сили для нового наступуВідео

00:51

Чому 18 березня не можна розбивати курячі яйця ножем: прикмети і що не можна робитиВідео

17 березня, п'ятниця
23:55

Україну накриє спека: синоптики назвали найтепліші дні в березніВідео

23:40

Як виглядати стильно в 40 років: 6 розумних модних трюків, щоб стати цікавою і виразити себе

23:32

В Україні гримлять вибухи: окупанти влаштували нічну атакуВідео

23:23

Медведєв порівняв з туалетним папером міжнародний ордер на арешт ПутінаВідео

22:46

"У мене солідна сума": Лоліта розлютила росіян і назвала суму, скільки їй платять пенсії в РФВідео

22:42

У суді Гааги пояснили, чому ордер на арешт Путіна виданий за викрадення дітейВідео

22:30

"Ордер на арешт – сигнал елітам РФ зливати свого лідера": Путіна можуть "здати" – політологВідео

22:18

"Аж підстрибнули" : у Бердянську сталася потужна "бавовна"Відео

22:00

Сі Цзіньпін потрапив на розтяжку: ордер для Путіна став ударом по світових амбіціях КитаюПогляд

21:45

"Росіян рве на шматки": Жданов назвав терміни наступу ЗСУВідео

21:21

Після ордера Путін став "ласим шматочком" для власного оточення - КочетковВідео

20:55

Зеленський приголомшливо відреагував на видачу ордера на арешт ПутінаВідео

20:28

"Хранитель цінностей": Путіна почали готувати до президентських виборів в РФВідео

20:24

"Шукаю адвоката для захисту в Гаазі": у мережі висміяли Путіна через ордер на його арештВідео

Реклама
20:13

50-річна перша леді Південної Кореї виглядає як дівчинка: дивовижні фото

20:05

Щодня до 1500 окупантів: стали відомі нові цифри втрат РФ в УкраїніВідео

19:59

У Путіна лишився єдиний спосіб уникнути Гааги – вмертиПогляд

19:40

Розмовляла і буду розмовляти російською: учасниця популярного реаліті потрапила в скандал

19:27

Почалася істерика: у Кремлі відреагували на видачу ордера на арешт ПутінаВідео

18:46

Відомий колишній футболіст української збірної втік на Кіпр і заявив, як жахливо жити в УкраїніВідео

18:23

На Київщині 7-річний хлопчик ходив з серветкою у тілі, яку там забула лікарка під час операції

18:07

"Юридично нікчемний": в РФ в паніці відреагували на ордер на арешт ПутінаВідео

17:44

Як очистити електрочайник від накипу за лічені хвилини: досвідчені господині поділилися секретомВідео

17:42

"Окупанти у бойовій готовності": РФ почала активно готуватися до оборони в Криму – ГУРВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти