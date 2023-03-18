"У РФ відчують, що він – невдаха": Путін "сяде в калюжу" під час контрнаступу ЗСУ – Фейгін

Коли ЗСУ відіб’ють ще шматок окупованих територій, глава Кремля ще зможе трішки "повертітися". Але далі росіяни, силові структури та еліта РФ усе зрозуміють.

Росіяни скоро зрозуміють, що Путін – невдаха, переконаний Фейгін/ сайт Кремля, скрін

Російський диктатор Володимир Путін не зможе довго виправдовуватися перед росіянами за невдачі в Україні. Коли українські військові повернуть ще шматок окупованих територій, глава Кремля ще матиме якийсь резерв для пропагандистських пояснень цієї невдачі, але далі цей резерв закінчиться, і всі побачать, що він невдаха.

Якщо українські воїни відіб’ють частину окупованих територій на півдні або сході, то Путін ще зможе якось це виправдати перед росіянами, а от після втрати Криму він уже не відвертиться. Таку думку висловив російський правозахисник, адвокат та опозиціонер Марк Фейгін у інтерв'ю ТСН.ua.

"Якщо йтиметься про якісь шматки територій на півдні чи сході, то ще можна якось сказати, що фронт рухається туди, фронт рухається сюди. Але в цій механіці є така дуже небезпечна тенденція, адже ніхто не збирався воювати туди-сюди, туди-сюди", – зазначає Фейгін.

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Хто такий Марк Фейгін Марк Захарович Фейгін (нар. 3 червня 1971, Куйбишев) – російський юрист. Брав участь у захисті групи Pussy Riot, націоналіста Іллі Горячева (БОРН), української військовослужбовиці Надії Савченко. Депутат Державної Думи (1994-1995). Заступник мера Самари (1997-2007). Кандидат юридичних наук (1999), пише Вікіпедія. Веде YouTube-канал Фейгін Live на політичні теми.

Він наголосив, що росіянам така ситуація не сподобається, адже Путін з самого початку обіцяв їм "захопити Україну за три дні", а зараз уже пішов другий рік повномасштабної війни.

Резерв пояснень росіянам невдач у Путіна не безкінечний, і в певний момент усі його виправдання просто будуть смішними, каже російський опозиціонер.

"Якщо буде велика поразка з відвалюванням шматка території, співставна з Харківською операцією на початку вересня – він ще зможе, напевно, якось повертітися. Але далі вже все. Далі це вже виглядатиме смішно. Тому що тільки Китай терором, інвестиціями та економічною підтримкою може рятувати його (Путіна – ред.) владу, але от морально ця основа буде сильно надтріснута", – сказав Фейгін.

Він зазначає, що далі і серед росіяни, і в силових структурах, і в еліті буде відчуття невдачі. Усі зрозуміють, що Путін – невдаха, який привів Росію до розорення і катастрофи.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна

Нагадаємо, Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду видала ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Ордери видали на підставі скоєння злочинів незаконної депортації населення та незаконної передачі дітей з окупованих районів України до країни-агресорки Росії.

Політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов зазначав, що ордер на арешт диктатора РФ Володимира Путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд, став ще одним нагадуванням російським елітам, що вони повинні "злити" главу Кремля, якщо не хочуть і самі опинитися у становищі вигнанців.

Політичний аналітик Олександр Кочетков зазначав, що видача ордера на арешт ще не означає, що Путіна посадять у в'язницю в разі його затримання. Це означає, що потрібно затримати людину, допитати, записати її свідчення, а далі триватиме процес.

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