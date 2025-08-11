Росія хоче укласти угоду з Трампом: експерт розповів про маневри Путіна

У Москві не спроста заговорили про можливу зустріч з президентом США.

Росіяни хочуть використати зустріч Путіна з Трампом / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Представники країни-агресорки Росії почали озвучувати заяви про готовність до переговорів з президентом США Дональдом Трампом через бажання укласти у майбутньому з США велику угоду.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

За його словами, Путін не хоче обривати зв'язок зі Штатами та заходити у глухий кут, щоб зберегти можливість укласти угоду про поділ сфер впливу і майбутнє взаємовигідне співробітництво.

"Але зараз – момент, коли Путіну це невигідно з багатьох причин. Насамперед тому, що він не досяг цілей так званої СВО. Тому йти на подібну угоду для нього буде репутаційна втрата всередині Росії", - пояснив експерт.

Водночас Росії потрібно зберегти таку можливість на майбутнє, коли у Москви буде більш вигідна позиція. Тому команда Путіна і робить дипломатичні маневри.

Чого очікує від зустрічі з Путіним Трамп

Раніше генсек НАТО Марк Рютте натякнув, що майбутня зустріч лідерів США і РФ стане перевіркою для Путіна зі сторони Трампа. Американський президент хоче побачити, наскільки серйозно кремлівський диктатор ставиться до питання припинення війни в Україні.

У НАТО вважають, що ця зустріч стане кроком до початку повномасштабних переговорів, які охоплять питання територіальної цілісності, гарантій безпеки та права України самостійно визначати своє майбутнє як суверенної держави без зовнішніх обмежень.

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і глави Кремля Володимира Путіна. Білий дім не підтвердив точного місця проведення зустрічі. Однак ЗМІ стало відомо, в якому місті Секретна служба США орендувала будинок.

Раніше стало відомо, що в Америці та Європі висловлюються побоювання, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб і далі тягнути час, а не для того, щоб домовитися про мир.

Аналітики ISW напередодні попередили, що Кремль прагне використати майбутній саміт на Алясці для розколу між США та Європою, а не для реальних зусиль з досягнення миру.

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

